Festival Interfado con Segre, Fado Inverso
Sorteo dos entradas dobles
Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 14 de octubre. El 15 publicaremos a los ganadores.
ESPAI ORFEÓ
Calle Sant Martí, 60, 62
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
FADO INVERSO en concierto
Fecha: Viernes, 17 de octubre
Hora: 22.00 h
Lugar: Espai Orfeó
Precio: 15€ entrada general
Concierto
El proyecto Fado Inverso nace del fado como materia prima y fuente de inspiración. A través de las melodías que lo han originado, propone nuevos arreglos y conduce el fado por diferentes universos sonoros. En su recorrido, ha incorporado nuevos poemas e ideas, creando un repertorio que combina tradición e innovación, incluyendo composiciones originales. Su trabajo más reciente es el disco “Avenida da Liberdade”, donde se revelan nuevas texturas para las melodías que el fado ha consagrado y nuevas direcciones trazadas a través de composiciones completamente originales.
