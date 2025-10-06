SEGRE
L'home acusat de violar la seua filla de 21 anys queda en llibertat provisional

Festival Interfado con Segre, Fado Inverso

Sorteo dos entradas dobles

Andreu Jiménez

Sorteo entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 14 de octubre. El 15 publicaremos a los ganadores.

ESPAI ORFEÓ

Calle Sant Martí, 60, 62
25004 Lleida
​973 23 35 54
orfeolleidata.cat

​FADO INVERSO en concierto

Fecha: Viernes, 17 de octubre
​Hora: 22.00 h
Lugar: Espai Orfeó
​Precio: 15€ entrada general

Concierto
El proyecto Fado Inverso nace del fado como materia prima y fuente de inspiración. A través de las melodías que lo han originado, propone nuevos arreglos y conduce el fado por diferentes universos sonoros. En su recorrido, ha incorporado nuevos poemas e ideas, creando un repertorio que combina tradición e innovación, incluyendo composiciones originales. Su trabajo más reciente es el disco “Avenida da Liberdade”, donde se revelan nuevas texturas para las melodías que el fado ha consagrado y nuevas direcciones trazadas a través de composiciones completamente originales.

