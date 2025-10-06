Detenido por violar a su hija de 20 años en la plaza de la Llotja de Lleida ante otro hijo, de 8 años

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo la madrugada de ayer en la plaza de la Llotja, en Pardinyes, a un hombre de 40 años como presunto autor de la violación de su hija, de unos 20, según ha podido saber este periódico. El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración y la Policía Local ha notificado el caso a los Mossos d’Esquadra para que amplíe la investigación de los hechos.

Al parecer, en el lugar también había un niño de 8 años, hijo del hombre y hermano de la joven. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 3.00 horas en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa cuando, al parecer, una patrulla descubrió que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer.

Al identificarles, comprobaron que eran padre e hija. Ésta última habría explicado que su padre la estaba forzando. Ante ello, y los indicios de supuesta violación, los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Por su parte, la joven fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para ser sometida a una revisión médica. El menor fue entregado a la madre. Los Mossos d’Esquadra tuvieron conocimiento del caso a través de la Guardia Urbana y se han hecho cargo de la investigación, con el objetivo de determinar si el hombre podría haber abusado de su hija en otras ocasiones.

Una violación cada tres días

La provincia de Lleida registró una violación cada tres días en el primer semestre. Los delitos contra la libertad sexual repuntaron hasta los 146 casos conocidos, un 25% más que durante el mismo periodo de 2024.

Así se desprende del balance de criminalidad del ministerio de Interior, que detallaba que las agresiones sexuales con penetración se incrementaron un 41,9%y pasaron de las 43 del primer semestre de 2024 a las 61 de este año-una cada tres días.

La estadística también muestra un repunte de delitos de tráfico de drogas (31,9%) y de los robos con violencia e intimidación (7,8%), mientras que los robos con fuerza en domicilios y establecimientos bajaron un 9,4%.

En conjunto, el número de infracciones penales se situó en las 11.021, un 3,2% menos. Durante el primer semestre en la demarcación se registró un homicidio, en Els Alamús, frente a los dos que se registraron el año pasado en el mismo periodo. También se contabilizaron seis tentativas, dos menos que entre enero y junio de 2024. En cuanto a delitos graves de lesiones, se registraron 123 hechos conocidos.