OFERTA
Gran Circo Acrobático de China
Sorteo entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 22 de octubre. El 23 publicaremos a los ganadores.
Teatro de La Llotja
Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA
Fecha: 25 de octubre de 2025
Lugar: Teatro de la Llotja
Hora: 21.00 h
Precio: 37€ entrada general
Diecisiete números acrobáticos diferentes están perfectamente conectados como una historia completa. Al contar la historia de amor de un joven y su princesa fénix, el espectáculo retrata vívidamente las dificultades y el espíritu de lucha cuando persigue un sueño.
Un show con más de 30 artistas encima del escenario desgranando la historia con grandes y difíciles acrobacias.
Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el cual ve a una bella hada fénix que vuela sobre el mar con sus alas salpicando las olas a lo largo de la costa. El niño soñador se siente atraído por su belleza y se adentra en el agua.
El hada Fénix ve al niño que salta al mar y es conmovida por su coraje. Ella salva al niño y lo invita a volar con ella hasta el cálido sol y hacia el maravilloso mundo Marino.
Participando acepto las bases del sorteo
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA
Fecha: 25 de octubre de 2025
Lugar: Teatro de la Llotja
Hora: 21.00 h
Precio: 37€ entrada general
Diecisiete números acrobáticos diferentes están perfectamente conectados como una historia completa. Al contar la historia de amor de un joven y su princesa fénix, el espectáculo retrata vívidamente las dificultades y el espíritu de lucha cuando persigue un sueño.
Un show con más de 30 artistas encima del escenario desgranando la historia con grandes y difíciles acrobacias.
Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el cual ve a una bella hada fénix que vuela sobre el mar con sus alas salpicando las olas a lo largo de la costa. El niño soñador se siente atraído por su belleza y se adentra en el agua.
El hada Fénix ve al niño que salta al mar y es conmovida por su coraje. Ella salva al niño y lo invita a volar con ella hasta el cálido sol y hacia el maravilloso mundo Marino.
Participando acepto las bases del sorteo