25 de octubre de 2025 - La Llotja, Lleida

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 22 de octubre. El 23 publicaremos a los ganadores.

Teatro de La Llotja

Avenida de Tortosa, 6 
25005 Lleida
​973 23 96 98
teatredelallotja.cat

​GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA

​Fecha: 25 de octubre de 2025
Lugar: Teatro de la Llotja
​Hora: 21.00 h
​Precio: 37€ entrada general

​Diecisiete números acrobáticos diferentes están perfectamente conectados como una historia completa. Al contar la historia de amor de un joven y su princesa fénix, el espectáculo retrata vívidamente las dificultades y el espíritu de lucha cuando persigue un sueño.

Un show con más de 30 artistas encima del escenario desgranando la historia con grandes y difíciles acrobacias.

Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el cual ve a una bella hada fénix que vuela sobre el mar con sus alas salpicando las olas a lo largo de la costa. El niño soñador se siente atraído por su belleza y se adentra en el agua.

El hada Fénix ve al niño que salta al mar y es conmovida por su coraje. Ella salva al niño y lo invita a volar con ella hasta el cálido sol y hacia el maravilloso mundo Marino.

