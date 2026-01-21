MUD Festival con Segre

Del 12 al 15 de marzo de 2026.

Publicado por Andreu Jiménez Creado: Actualizado:

OFERTA SUSCRIPTOR

2X1 en entradas para el MUD

Consigue el Código Promocional enviando un correo en marketing@segre.com con nombre, apellidos y número de suscriptor y le enviaremos el código promocional para comprar la entrada.

Oferta limitada y no acumulable a otras promociones.