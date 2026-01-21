SEGRE
caos ferroviari

Oferta

MUD Festival con Segre

2X1 EN ENTRADAS - EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DE SEGRE

Del 12 al 15 de marzo de 2026.

Publicado por
Andreu Jiménez

Creado:

Actualizado:

OFERTA SUSCRIPTOR

2X1 en entradas para el MUD

Consigue el Código Promocional enviando un correo en marketing@segre.com con nombre, apellidos y número de suscriptor y le enviaremos el código promocional para comprar la entrada.

Oferta limitada y no acumulable a otras promociones.

MUD FESTIVAL

Teatre Munincipal del Escorxador
​Del 12 al 15 de marzo
www.musiquesdisperses.es

​La decimonovena edición del MUD (también conocido como Músicas Dispersas), festival pionero de neofolk en el estado español, organizado por el Ayuntamiento de Lleida de forma exclusiva, se volverá a celebrar en la ciudad de Lleida, con conciertos en diferentes escenarios emblemáticos de la ciudad. La cita tendrá lugar del 12 al 15 de marzo de 2026.

- ASIAN DUB FOUNDATION
- SHANTEL DJ SIETE
- TERRAE + EL ARANNÀ
- PONENT ROOTS

​Oferta disponible para todos los conciertos EXCLUYENDO los conciertos de: Bien Harper, Santiago Auserón y el Pony Menut.

