«Buscamos parcelas del Incasòl en las que construir centrales solares»

¿Han empezado a suministrar energía en Lleida?

En octubre obtuvimos la licencia como comercializadora eléctrica y hemos empezado a suministrar a la Generalitat a medida que expiran sus contratos con otras compañías. En Lleida suministramos, por ejemplo, al Parc Nacional d’Aigüestortes.

Esa es su actividad como comercializadora, pero también tienen el propósito de generar energía.

Tenemos identificados 1.400 tejados en edificios públicos de toda Catalunya donde instalar paneles solares para autoconsumo, desde institutos hasta centros de salud. En Lleida tenemos 11 instalaciones, entre las que ya funcionan o lo harán en breve. Están en institutos de Tàrrega, Bellpuig, La Seu d’Urgell, Cervera, Agramunt, La Pobla, Almacelles y en cuatro de Lleida ciudad. Calculamos que completaremos el despliegue en 2030 y que, para entonces, habrá más de 200 megavatios de potencia en toda Catalunya. Esto supone alrededor del 20% de nuestro objetivo de generación para esa fecha, que son 1.000 MW.

¿Cómo completarán su objetivo?

Los 800 MW restantes tendremos que obtenerlos por otras vías, desde instalaciones solares en el suelo y en tejados de terceros hasta centrales hidroeléctricas y otras tecnologías. Para ello tenemos intención de adquirir participaciones en proyectos que ya están promoviendo empresas privadas, pero también impulsaremos otros desde cero.

¿Construirán centrales solares en terrenos de Lleida?

Examinaremos todos los terrenos del Incasòl, hay cientos de parcelas que debemos analizar para determinar si son aptas y cotejarlas con los puntos de conexión disponibles a la red eléctrica. Todavía no tenemos los resultados.

La CHE ha licitado la gestión de la primera central cuya concesión ha expirado en Lleida, la de Castellonroi. ¿Optaría L’Energètica a adjudicarse este contrato?

Hay que diferenciar entre las que son competencia de la Generalitat y las del Estado. La ACA puede encargarnos la gestión de una hidroeléctrica cuando revierta su concesión. En cambio, la fórmula para gestionar una en manos del Estado no está tan clara. Por eso nos estamos centrando en las centrales de las cuencas internas. No descartamos la cuenca del Ebro, pero empezamos por las que son competencia de la Generalitat.

¿Se convertirían en accionistas de centrales solares o eólicas en Lleida? Algunos proyectos en curso han chocado con la oposición del territorio.

Estamos en conversaciones preliminares con todos los que tienen proyectos en marcha de energía solar, eólica e hidráulica. Eso no significa que todo encaje con nuestros criterios y objetivos de inversión. Por ejemplo, no participaremos en centrales si el municipio se ha posicionado en contra. El criterio que seguimos no es solo económico, sino que le sumamos factores sociales, ambientales y territoriales. Con todo ello, decidimos si invertimos o no. Hablamos con todo el mundo, analizamos los proyectos de todos los que quieran abrir su parque a nuestra inversión. Esto incluye muchos en Lleida.

“Lleida puede atraer empresas produciendo energía barata“

Daniel Pérez es autor del libro La Superpotencia renovable, en el que analiza el potencial de las energías renovables para el desarrollo económico. Al respecto, considera que Lleida “tiene un gran oportunidad” gracias a uno de los mayores índices de radiación solar de la Península, algo que favorece la producción de energía fotovoltaica. “Puede producir energía barata y atraer con ella actividades como centros de datos o plantas de hidrógeno”, afirma.