Una embarazada de riesgo denuncia que una comadrona se negó a atenderla en Lleida

Una mujer embarazada de ocho meses ha denunciado que una trabajadora del CAP de Cappont se negó a recibirla en su consulta para ponerle la vacuna de la tos ferina pese a tener cita concertada. El incidente ocurrió la semana pasada y acabó con la mujer con un ataque de ansiedad, la mediación de la Guardia Urbana y el Institut Català de la Salut abriendo una investigación interna, según confirmó el departamento.

“Tenía una cita en el CAP de Cappont para ponerme la vacuna de la tos ferina y para hablar de si iba a necesitar algún tipo de medicación o tratamiento específico al tener un embarazo de riesgo, pero me equivoqué de consulta y, al dirigirme a la correcta, la comadrona se negó a atenderme y me echó diciéndome a gritos y de malas maneras que me fuera a otro centro médico”, aseguró la denunciante.

Señaló que “en ese momento la sala de espera de la consulta estaba vacía, por lo que hubiera podido atenderme, pero se negó”. A raíz de esta situación, tanto la denunciante como su pareja presentaron una queja formal en el centro médico y llamaron a la Guardia Urbana para que mediara en esta situación con el objetivo de que la mujer pudiera ser atendida.

Sin embargo, “cuando llegaron los agentes y se informaron del caso ellos me respondieron que la comadrona estaba en su derecho de no querer atenderme y, por toda esta situación de nervios y tensión acabé con un ataque de ansiedad”.

Tras este incidente, la mujer presentó la queja formal al centro médico. “Tengo un embarazo de riesgo y es indignante el trato que me han dado en mi estado, no he recibido la atención adecuada y he presentado una queja porque no quiero que le vuelva a pasar a nadie más”, añadió.

Respuesta del ICS

Desde el Institut Català de la Salut señalaron que, a raíz de los hechos ocurridos en el CAP de Cappont, “el centro está recopilando toda la información necesaria para analizar la situación”. Un procedimiento que “es el establecido cuando se recibe una queja o reclamación por parte de un usuario”. Una vez se revisen los hechos “se hará la valoración correspondiente siguiendo los circuitos habituales del sistema”.