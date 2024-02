El ayuntamiento de Tremp insta a la UdL a implantar Enfermería en septiembre

Tremp y el Pirineo no están dispuestos a esperar más allá del próximo curso para que la Universitat de Lleida (UdL) ponga en marcha el grado de Enfermería con 25 plazas de primero y sede central en la capital del Pallars Jussà. Así lo deja claro la alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero, que destaca que “está estudiado y previsto, hay un modelo organizativo y los informes avalan su viabilidad”. El propio conseller de Universidades, Joaquim Nadal, instó días atrás a la UdL a implantar este grado en septiembre. Romero afirma que “hay financiación”, porque así lo acordaron Salud y de Universidades cuando en otoño de 2021 aprobaron ampliar la oferta del grado de Enfermería en Catalunya en 600 plazas. “Cuarenta eran para el Pirineo, y son las únicas que no se han puesto en marcha”, indica. Precisa que están dispuestos a acceder a que la oferta sea de 25 plazas, pero no ni a renunciar al grado ni a aceptar a que se retrase más. “Los miembros del grupo promotor hemos estado trabajando desde que se hizo la reserva, de la mano con el sector sanitario”, subraya la alcaldesa, que dice que los informes concluyen que es perfectamente viable organizar las prácticas que necesitan los alumnos de esta carrera durante los 4 cursos. La sede de los estudios estará en el instituto de Tremp, que tiene espacio y para lo que hay un acuerdo con Educación. Romero comprende que la facultad ha hecho un esfuerzo organizativo al doblar su oferta en Lleida e Igualada, pero señala que “necesitamos el grado para formar a profesionales sanitarios en el mundo rural”. Mientras, el rector de la UdL, Jaume Puy, y la decana de Enfermería, Judith Roca, afirman que estudian el proyecto, pero que no es fácil aplicarlo. “La UdL quiere garantizar la calidad, y si no se puede hacer con calidad, hay que ver otras alternativas”, dice el primero, que añade que esto depende también de la dotación presupuestaria. “Hay que asegurar que los titulados tengan la misma formación que en otras sedes, que no sean de segunda”, destaca. Por su parte, Roca indica que “hay dificultades”. Añade que “trabajamos con la gente del Pirineo para darle viabilidad, pero no es fácil”, entre otras cosas por la dispersión territorial, lo que obliga a largos desplazamientos para las prácticas, que son obligatorias desde primero.

“Aquí la atención es más próxima y hay un mejor clima de trabajo”

Arnau Palau, de 22 años y de Bell-lloc, es uno de los 7 alumnos de la facultad que está haciendo el último curso, en su caso quinto del doble grado de Enfermería y Fisioterapia, en el Pirineo. “Tras el primer cuatrimestre en Tremp había tres opciones: seguir con las prácticas en Lleida, hacerlas en la zona de la Cerdanya o seguir en Tremp, que es la que elegí”, explica. Está “muy satisfecho” de la experiencia, tanto que ya ha aceptado seguir trabajando en Tremp este verano. Dice que los sanitarios “tienen muchas ganas de recibir alumnos y de enseñar” y que “la atención es más próxima, todos se conocen, hay un mejor clima de trabajo y más comunicación que por ejemplo en el Arnau, donde los médicos van por un lado y los enfermeros por otra”. Ve “viable” implantar todo el grado en Tremp, asumiendo que los alumnos deberán desplazarse para las prácticas.