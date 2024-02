Acusado de abusar de su sobrina con discapacidad en el Urgell

La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión para un hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de una sobrina que padece una discapacidad intelectual. Los hechos habrían tenido lugar en una localidad del Urgell hasta finales de 2021 y, desde entonces, el procesado tiene prohibido judicialmente acercarse o comunicarse con la víctima. Está previsto que el juicio se celebre el próximo 28 de febrero en la Audiencia de Lleida.

El Ministerio Público acusa al hombre de un delito continuado de abuso sexual a menor de edad con el agravante de parentesco. Según la Fiscalía, el acusado hizo tocamientos en reiteradas ocasiones a la menor cuando se quedaba a dormir en casa de los abuelos y en la que él también residía. Presuntamente le daba besos y le tocaba los genitales, llegando a introducirle los dedos en la vagina, a cambio de tabaco o de dejarle el móvil. Además, le habría hecho creer que mantenían una relación sentimental para que no explicara lo que ocurría. Además de la petición de 15 años de cárcel, el Ministerio Público solicita otros diez años de libertad vigilada y que durante el mismo período se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella. Además, solicita que no pueda ejercer cualquier profesión o desarrollar actividades con menores por un período de tiempo cinco años superior a la pena privativa de libertad. En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 15.000 euros para la víctima por los daños morales ocasionados. Por otra parte, la Fiscalía solicita una condena de un año de cárcel y un año de libertad vigilada para un acusado de un delito de corrupción de menores. Según el Ministerio Público, el hombre se ganó la confianza de la víctima, menor de edad y con quien convivía en el 2017, para pedirle que le hiciera una felación a cambio de dinero, lo que finalmente no se produjo. El juicio se ha señalado para el jueves 29 de febrero.

Casi una denuncia cada día por delitos sexuales en Lleida

■ Los Mossos d’Esquadra registraron entre enero y octubre del año pasado un total de 240 denuncias por delitos sexuales en las regiones policiales de Ponent y del Pirineo, lo que supone casi una denuncia al día y representa un aumento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra registrada supera la del total de 2022, cuando se notificaron 202 denuncias por violencia sexual de cualquier tipo. Según los datos hechos públicos, en las comarcas leridanas se denunciaron entre enero y octubre un total de 216 casos de abusos y agresiones. Cabe recordar que con la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí” ya no hay distinción entre estos dos delitos. También contabilizaron seis denuncias por acoso, siete por exhibicionismo o provocación sexual y once relativas a la prostitución.