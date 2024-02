Documentan un lobo que ha recorrido 1.240 km desde Alemania a Vilaller

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El excremento de un lobo localizado en Vilaller en 2023 ha permitido documentar uno de los trayectos más largos que un lobo ha hecho nunca en el mundo; un total de 1.240 kilómetros. El ejemplar, un Canis Iupus, nació en el entorno de Nordhorn (Alemania) en 2020, pasó por Francia en 2022 y se localizó en Vilaller en febrero de 2023. La colaboración entre Alemania, Francia y Catalunya en el seguimiento del lobo sobre el terreno y la comparativa de muestras en laboratorios genéticos han permitido conocer su recorrido. Las heces fueron encontradas por el Grupo Especial Canino (GEK9) de Agentes Rurales. Desde febrero de 2023 no se ha vuelto a localizar ninguna evidencia de la presencia de este lobo en la Alta Ribagorça. Gabriel Lampreave, coordinador del seguimiento del lobo y el oso de los Agentes Rurales, explicó que el viaje de este lobo es especialmente impresionante si se tiene en cuenta que el animal no viajó por grandes zonas salvajes, sino que se dispersó a tan larga distancia por los paisajes antrópicos o antropizados de Europa occidental. Aunque todavía se desconoce el destino actual del animal, está por ver si los análisis genéticos futuros pueden volver a detectarlo, tanto a él como a su descendencia. Destacó que ésta es la primera vez que se detecta en Catalunya un lobo que no es alpino.

En esta zona existe un macho identificado desde 2021, pero las fotografías automáticas durante el invierno 2022-2023 aportaron elementos que hacían sospechar la presencia de un posible segundo ejemplar. Por eso, se incrementó el esfuerzo de prospección, que permitió la recogida de una muestra en el municipio de Vilaller. El análisis genético hecho por el laboratorio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) indicó un linaje “w1” referido a la población de lobos de Europa central y oriental, que fue el primer caso de detección de este tipo en Estado. El lobo prácticamente desapareció en Catalunya a principios del siglo XX. A partir del año 2003, empezaron las primeras identificaciones, sobre todo en la zona del Cadí y del Ripollès. En Catalunya no existe una población reproductora establecida de lobos, aunque hay presencia de individuos aislados, que provienen de la dispersión natural de lobos presente en Francia. Actualmente, hay 4 ejemplares de lobo identificados genéticamente en Catalunya.