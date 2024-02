Documenten un llop que ha recorregut 1.240 km des d'Alemanya fins a Vilaller

L’excrement d’un llop localitzat a Vilaller el 2023 ha permès documentar un dels trajectes més llargs que un llop ha fet mai al món; un total de 1.240 quilòmetres. L’exemplar, un Canis lupus, va nàixer a l’entorn de Nordhorn (Alemanya) el 2020, va passar per França el 2022 i es va localitzar a Vilaller el febrer del 2023. La col·laboració entre Alemanya, França i Catalunya en el seguiment del llop sobre el terreny i la comparativa de mostres en laboratoris genètics han permès conèixer el seu recorregut. Els excrements van ser trobats pel Grup Especial Caní (GEK9) d’Agents Rurals. Des del febrer del 2023 no s’ha tornat a localitzar cap evidència de la presència d’aquest llop a l’Alta Ribagorça. Gabriel Lampreave, coordinador del seguiment del llop i l’os dels Agents Rurals, va explicar que el viatge d’aquest llop és especialment impressionant si es té en compte que l’animal no va viatjar per grans zones salvatges, sinó que es va dispersar a tan llarga distància pels paisatges antròpics o antropizados d’Europa occidental. Tot i que encara es desconeix la destinació actual de l’animal, cal veure si les anàlisis genètiques futures poden tornar a detectar-lo, tant a ell com a la seua descendència. Va destacar que aquesta és la primera vegada que es detecta a Catalunya un llop que no és alpí.

En aquesta zona hi ha un mascle identificat des del 2021, però les fotografies automàtiques durant l’hivern 2022-2023 van aportar elements que feien sospitar la presència d’un possible segon exemplar. Per això, es va incrementar l’esforç de prospecció, que va permetre la recollida d’una mostra al municipi de Vilaller. L’anàlisi genètica feta pel laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va indicar un llinatge “w1” referit a la població de llops d’Europa central i oriental, que va ser el primer cas de detecció d’aquest tipus a l’Estat.El llop pràcticament va desaparèixer a Catalunya a començaments del segle XX. A partir de l’any 2003, van començar les primeres identificacions, sobretot a la zona del Cadí i del Ripollès. A Catalunya no hi ha una població reproductora establerta de llops, encara que hi ha presència d’individus aïllats, que provenen de la dispersió natural de llops present a França. Actualment, hi ha quatre exemplars de llop identificats genèticament a Catalunya.