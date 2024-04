Borges ven a un fons internacional el negoci agrícola de la seva unitat de fruits secs per entre 70 i 80 milions d’euros

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Borges ha venut al fons internacional Natural Capital Fund tot el negoci agrícola de la seua unitat de fruits secs en una operació valorada entre els 70 i els 80 milions d’euros. Segons ha informat el grup en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN), la filial de fruits secs de Borges, ha acordat el traspàs de dos societats a Extremadura i Granada i quatre empreses a Portugal centrades en la producció d’ametlles, pistatxos i nous.

El negoci agrícola de BAIN ha suposat en els últims tres anys el 7% del producte comercialitzat per la divisió, i el 0,8% del total del grup Borges. BAIN vol centrar els seus esforços en les àrees industrial i comercial.

BAIN afirma que seguirà amb el seu projecte de divulgació sobre la naturalesa, la sostenibilitat i la biodiversitat, dins del marc dels valors de Borges, a través de la finca de Mas de Colom a Lleida, on actualment s’ubica la seu institucional del Grup i que, al seu torn, és la finca pilot del Projecte Pistatxo BAIN, que la companyia va iniciar el 2015. Aquest se centra en la transmissió de l’experiència adquirida per BAIN en el cultiu de pistatxo a través de la cooperació vertical amb els agricultors de la zona de Lleida i el Baix Cinca, amb l’objectiu de contribuir a la millora i desenvolupament econòmic de la zona d’influència del Canal Segarra - Garrigues, així com d’altres àrees limítrofes.

Ampliarem la informació