Així es troba Mont-rebei entre la sequera i el turisme

El congost de Montrebei, a la vall de la Noguera Ribagorçana entre Catalunya i Aragó (Àger i Viacamp), rep centenars de turistes cada setmana malgrat no poder navegar per les aigües de Canelles pel baix nivell d’aigua, ja que actualment està al 25% de la capacitat. Ahir el pàrquing de la Masieta, a Sant Esteve de la Sarga, estava complet i per a avui estan reservades el 90% de les places. Gairebé la totalitat de les firmes que durant anys han explotat turísticament les aigües d’aquest embassament porten dos temporades sense organitzar activitats aquàtiques a Canelles ja que necessiten que estigui com a mínim al 50%. Tot i així, els altres embassaments de la conca de la Ribagorçana, Escales i Santa Anna, estan per sobre del 85% de la seua capacitat. Per a Javier Bergua, de Kayaking Mont-rebei, que combina caiac a la zona de Finestres i senderisme, “es podria treballar si ens deixessin fer navegació de riu donant més cabal a la Ribagorçana, encara que no hi ha ni intenció ni interès”, va dir.