L'any arranca amb rècord de turisme a les comarques de Lleida

Lleida ha iniciat l’any amb un rècord absolut de turistes que s’han allotjat als sectors extrahotelers: la suma dels usuaris de càmpings, apartaments i cases rurals entre l’1 de gener i el 31 de març assoleix un total de 68.159, clarament per sobre dels 64.846 (+5,1%) del mateix període de l’any passat i, també, de la mitjana dels 48.309 (+41%) del decenni 2014-2023.

Segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), l’aportació més gran en aquest trimestre es va donar als càmpings, amb un total de 37.611 usuaris que suposen, de llarg, el millor registre des del 2014 amb un avantatge de gairebé 4.500 (+13%) sobre el del 2023.També va resultar destacable l’afluència als apartaments turístics, que amb un total de 15.556 va anotar la segona marca des del 2014, només al darrere, i per poc, dels 16.782 del 2016. Aquest resultat consolida la recuperació postpandèmia a l’encadenar tres anys de millora que, d’altra banda, reverteixen la tendència descendent del període 2018-2021.Les cases de turisme rural, per la seua part, van sumar 14.022 visitants, amb una caiguda de 2.600 (-16%) davant el primer trimestre del 2023.Els resultats publicats per l’INE, per a l’observació del qual cal tenir en compte que aquest any el pont de Setmana Santa va caure al març i no a l’abril, no inclouen els usuaris d’hotels ni els d’habitatges de lloguer vacacional, que probablement també mostraran una tendència a l’alça per la durada de la temporada d’esquí.En aquests tres primers mesos s’ha consolidat la tendència creixent de turistes procedents de l’estranger amb 4.453 visitants que pràcticament dupliquen les xifres del mateix període del 2023 (2.479) i les prèvies a la pandèmia (2.085).La meitat d’aquests, 2.410, van optar per allotjar-se en apartaments turístics.

Els càmpings són els que més increment registren, amb un 13% més que les xifres de fa deu anys

El director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, va assenyalar que a l’espera d’actualitzar les últimes dades les primeres anàlisis confirmen la millora dels registres turístics. Lleida és una “destinació que creix”, va assenyalar, i ho va atribuir en part a la desestacionalització de la demanda. “No tots els turistes que van al Pirineu durant la temporada d’esquí ho fan per esquiar”, va dir també com a exemple. “Tenim capacitat de créixer”, va afegir. Va precisar que els increments de turistes són reiterats en els últims anys i va puntualitzar a més que el sector “està fent una contenció de preus”.

Mont-rebei, ple de senderistes però la navegació continua restringida

El congost de Mont-rebei, a la vall de la Noguera Ribagorçana entre Catalunya i Aragó (Àger i Viacamp), rep centenars de turistes cada setmana malgrat no poder navegar per les aigües de Canelles pel baix nivell d’aigua, ja que actualment està al 25% de la capacitat. Ahir el pàrquing de la Masieta, a Sant Esteve de la Sarga, estava complet i per a avui estan reservades el 90% de les places. Gairebé la totalitat de les firmes que durant anys han explotat turísticament les aigües d’aquest embassament porten dos temporades sense organitzar activitats aquàtiques a Canelles ja que necessiten que estigui com a mínim al 50%. Tot i així, els altres embassaments de la conca de la Ribagorçana, Escales i Santa Anna, estan per sobre del 85% de la seua capacitat. Per a Javier Bergua, de Kayaking Mont-rebei, que combina caiac a la zona de Finestres i senderisme, “es podria treballar si ens deixessin fer navegació de riu donant més cabal a la Ribagorçana, encara que no hi ha ni intenció ni interès”, va dir.