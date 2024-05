Nou encontre amb un os al Pirineu: un ramader en foragita un que s'atansava a les seues eugues

Un ramader d’Àreu, al municipi d’Alins, va aconseguir foragitar dimecres a la tarda un os a la muntanya de Costuix, a la Vall Ferrera, que s’atansava al seu ramat d’una dotzena d’eugues i poltres. Francesc Feliu va explicar a SEGRE que va anar cap a les bordes on té els cavalls per canviar la bateria del pastor elèctric quan, de sobte, un dels seus gossos va començar a bordar insistentment i “al girar-me, em vaig trobar amb l’os a pocs metres de les eugues”, va dir.

Va assegurar que l’animal tenia una actitud desafiadora però sí que estava clar que volia anar cap a les eugues. “Li cridava per intentar allunyar-lo i que s’espantés amb l’únic objectiu que fugís de la zona. No volia mostrar una actitud provocativa cap a l’animal, però sí de defensa dels animals.”

Després d’una bona estona de crits i persecució amb els gossos va ser un d’aquests el que va aconseguir foragitar l’os, que es va posar a córrer cap a la muntanya. Feliu va assegurar que va costar que l’animal marxés d’aquesta zona i es va mostrar preocupat perquè l’os no es va espantar.

Els Agents Rurals van visitar la mateixa nit de dimecres el lloc amb el ramader per comprovar que cap animal no estigués ferit. Ahir van tornar a pujar fins a la muntanya per fer un seguiment amb les trampes de pèl que hi ha esteses pel Pirineu de Lleida amb l’objectiu de verificar la genètica de l’animal i esbrinar de quin individu es tracta.

A través de pèl i excrements, si es troben, s’analitzarà si es tracta d’un dels exemplars registrats pel grup de seguiment de l’os al Pirineu. La responsable dels Agents Rurals al Pirineu i Aran, Anna Servent, va explicar que acostuma a ser cada vegada més normal albirar ossos a les muntanyes, especialment en aquest època, “perquè cada vegada el nombre d’ossos és més gran”. Malgrat això, va assegurar que, segons el que havia manifestat el ramader, el plantígrad no va reaccionar de manera estranya ni es va mostrar agressiu, “probablement va sentir curiositat”, va dir.

Després d’aquest incident, l’alcalde d’Alins, Manel Pérez, va apuntar que hi ha “certa preocupació” a la vall pel nombre d’albiraments que es van succeint, dos en 24 hores a la mateixa zona. “Fa la sensació que aquests animals no tenen por i s’aproximen cada vegada més a nuclis de població o a prop de carreteres.” Va assegurar que alguns veïns del municipi han mostrat estar preocupats davant de la possibilitat de trobar-se amb un plantígrad quan surten a passejar.

La població d’ossos al Pirineu ja supera els 84 individus

El grup de Seguiment Transfronterer de l’os bru del Pirineu ha xifrat en 83 exemplars el cens de plantígrads, als quals se n’afegeix un de nascut recentment. El grup està format per 37 femelles (26 de les quals amb capacitat reproductora), 40 mascles i sis individus el sexe dels quals no s’ha identificat. Aquesta població dona una taxa de creixement del 10,94% per als quatre últims anys. El cens inclou dos matisos: els 7 animals, 3 d’adults i 4 que no arribaven a la maduresa, que s’han donat per morts l’últim any, i un marge d’error que situa la població real en una forquilla de 82 a 92 en què, en termes estadístics, la xifra més probable d’ossos que habiten al Pirineu seria la de 86 exemplars. El mes d’abril passat la Generalitat va donar oficialment per mort l’os Goiat després de dos anys sense albiraments.