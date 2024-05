Aquests són els talls de trànsit a Lleida per la Festa de Moros i Cristians

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Festa de Moros i Cristians de Lleida, que se celebra aquest cap de setmana, comportarà afectacions en el trànsit a la ciutat. Es tracta d'un esdeveniment lúdic i cultural on els dos bàndols s’exhibeixen per diversos carrers de la ciutat i culmina amb uns parlaments i una batalla entre moros i cristians al Turó de la Seu Vella. Dissabte tindrà lloc el vermut fester a la Plaça Sant Joan a partir de les 12 hores i a les 19.30 hores es realitzaran les ambaixades a la mateixa plaça.

Diumenge la celebració s’iniciarà a les 12 hores amb una desfilada infantil amb sortida al carrer Cavallers –edifici del Roser-, Carrer Major i amb arribada a la Plaça Sant Joan.

A la tarda, a les 18.30 s’iniciarà la Desfilada de Lluïment amb sortida des de la Porta del Lleó de la Seu Vella i recorrerà el vial d’accés al monument, el carrer Sant Martí, Tallada, Cavallers, Blondel, Saracíbar, avinguda Madrid i amb arribada a l’Arc del Pont (estàtua d’Indíbil i Mandoni). A partir de les 21 hores, a la Porta dels Apòstols tindrà lloc la batalla final i els parlaments.

Desviaments previstos

Per poder facilitar i garantir el muntatge de la infraestructura de la Batalla i els Parlaments, així com garantir la concentració de les comparses i bandes de música i la seguretat del recorregut de l’esdeveniment hi ha previstos els següents desviaments:

Sobre les 15.00 hores es procedirà al tall de l’accés de vehicles a la Seu Vella (excepte taxi i vehicles de persones amb mobilitat reduïda per descarregar viatgers). Aquest tall es mantindrà fins que hagin finalitzat tots els actes previstos a la Seu Vella (aproximadament les 23.00 hores). Segons ha informat l'ajuntament, com a criteri general, a partir del moment de la sortida dels participants, es tallarà i desviarà el trànsit de forma progressiva en el circuit moments abans que la primera comparsa s’aproximi al punt de tall i es recuperarà la circulació tan aviat com l’última comparsa l’hagi passat. En funció de la quantitat de públic es procedirà abans de la sortida de la primera comparsa al desviament de trànsit de l’avinguda de Madrid, entre plaça Espanya i Agelet i Garriga.

En funció de la quantitat de públic es procedirà al desviament de trànsit en l’avinguda Doctora Castells per dirigir la circulació en sentit avinguda Valencia – Estudi General, per on es podrà circular fins plaça Espanya per poder accedir a l’interior de la ciutat sense dificultats. També es procedirà al desviament de trànsit en la Rambla Ferran, a l’alçada del carrer riquer per dirigir la circulació en sentit plaça Berenguer IV – Princep de Viana - Victoriano Muñoz, per on es podrà circular accedir a l’interior de la ciutat o Cappont sense dificultats. En referència al carrer sant Martí, es desviarà el trànsit pel carrer Universitat en sentit contrari a l’habitual, lloc per on es podrà accedir al Centre Històric sense dificultats.