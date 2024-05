Tot a punt perquè Lleida torni a ser cristiana

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida celebrarà el 18 i 19 de maig la 28 edició del Cap de Setmana Fester en la qual les tropes cristianes tornaran a reconquerir la ciutat. Prop de 700 persones entre festers, músics, ballarins i membres de les comparses desfilaran pels carrers de la capital del Segrià.

La desfilada de gala comptarà, a més, amb sis cavalls, dos dels quals faran espectaculars figures i exhibicions, i s’incorpora també la nova formació de trabucaires de Lleida, que aportaran la dosi de pólvora a l’esdeveniment.

Durant la presentació que va tenir lloc ahir, el president de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians, Josep Lluís Gàzquez, va anunciar que “es treballa per involucrar el màxim de formacions de música, dansa i cultura popular de Lleida i així evolucionar a mitjà i llarg termini cap a una festa que sigui cada vegada més de km 0”. Sobre això, la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va subratllar el treball conjunt per “fer més gran la Festa de Moros i Cristians, incentivant la participació i la incorporació de gent jove”. De fet, va confirmar que s’ha començat a parlar amb alguna entitat multicultural per col·laborar amb la Festa.Respecte a les activitats, Gàzquez va recordar la convocatòria del concurs de fotografia XIV Memorial Xavier Aluja, dotat amb un premi únic de 250 euros. Els originals es poden enviar fins al proper 30 de juny. Així mateix, igual que l’any passat, hi haurà unes 400 cadires, que se situaran als carrers Blondel i Vila de Foix, per veure la desfilada de gala del 18 de maig a la tarda i que es poden reservar prèviament per 4 euros a Turisme de Lleida i per 5 euros el mateix dia de la festa.