Dos trens d'alta velocitat Avlo pararan a Lleida en cada sentit en lloc d'un des del 21 de maig

La ciutat de Lleida passarà a tenir dos trens Avlo –els trens d'alta velocitat low cost de Renfe0 per sentit en lloc d'un com ara a partir del 21 de maig, segons ha anunciat aquest matí la companyia. Ara només n'hi ha un que para pel matí en sentit cap a Madrid i un altre per la nit cap a Barcelona. Des del dia 21 n'hi haurà dos cap a Madrid a les 10.59 i 20.59 hores i dos cap a Barcelona a les 17.35 i 21.39 hores. A més, una part d'aquests trens seran els nous S106, que substitueixen els actual S112, amb una capacitat de 581 places, el que permetrà un augment de l'oferta del 17% per setmana, passant d’unes 24.400 a unes 28.450 places.

Renfe també ha anunciat que avui llença una campanya de ‘"superpreus" amb bitllets econòmics a 7 euros en els trens Avlo del corredor Madrid-Lleida-Barcelona-Figueres. La promoció és vàlida per viatjar des del 21 de maig fins al 21 de juliol, amb 24.500 places promocionals.