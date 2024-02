Condenado un vecino de Tremp por abuso sexual a una niña de 11 años

Publicado por Laura García Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años y medio de prisión a un vecino de Tremp de 61 años por abusar sexualmente de una niña en 2019 cuando la menor tenía 11 años. El alto tribunal confirma la sentencia impuesta en primera instancia por la Audiencia de Lleida, que también fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y rechaza el recurso presentado por el condenado. La sentencia le impuso, además, un año de libertad vigilada, la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contrato regular y directo con menores de edad durante cinco años y medio y el pago de una indemnización de 1.500 euros por daños morales.

Así, el tribunal considera probado que el acusado besó a la niña en la boca contra su voluntad. La menor explicó que el hombre, conocido de su familia, le pidió que le leyera una carta porque no las entendía, para lo que le pidió que entrara en un portal. La niña relató que, entonces, el condenado la besó en la boca y la agarró del brazo, pero que pudo escaparse y al llegar a casa se lo contó a su madre. El Supremo descarta la alegación del procesado de que la menor incurriera en contradicciones al señalar que su relato no contiene “contradicciones relevantes ni ambigüedades” y que “contiene detalles de la situación abusiva vivida, así como interacciones con el agresor”. Asimismo, añade que “se detecta un sentimiento de vergüenza por el asco que le provocó lo que le hizo el acusado, por lo que intentó quitarse esa sensación lavándose la boca cuando llegó a su casa”.El acusado alegó que el testimonio de la niña no tenía credibilidad, ya que la Audiencia le absolvió en la misma sentencia de haber abusado de otra menor en la mezquita de la capital del Pallas Jussà al determinar que no hay pruebas suficientes. También pidió anular la sentencia al señalar que hubo errores en la traducción de su declaración en el juicio, lo que rechaza el Tribunal Supremo.

A juicio otro acusado de abusos a su sobrina en el Urgell

■ La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión para un hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de una sobrina que padece una discapacidad intelectual. El juicio está previsto que se celebre mañana en la Audiencia de Lleida. Según el escrito del Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar en una localidad del Urgell hasta finales de 2021. La Fiscalía acusa al hombre de un delito continuado de abuso sexual a menor de edad con el agravante de parentesco. Su escrito señala que el acusado hizo tocamientos en reiteradas ocasiones a la menor a cambio de tabaco o de dejarle el móvil. Por otra parte, la Fiscalía pide una condena de un año de cárcel y un año de libertad vigilada para un acusado de un delito de corrupción de menores. El juicio está previsto el jueves en la Audiencia.