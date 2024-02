El Urgell no cobrará la derrama de marzo a los que no regaron en 2023

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

La asamblea de regantes del Canal d’Urgell avaló el domingo eximir del pago de la derrama del año pasado a los agricultores que no regaron tras el cierre del canal y la prohibición de dar agua a los cultivos herbáceos para priorizar los frutales. La derrama es de 83 euros por hectárea y una parte de los regantes (propietarios de fincas de menos de 3 hectáreas, que efectúan un solo pago, o el primero de dos pagos en la campaña: marzo y octubre) la abonan total o parcialmente en marzo, de modo que sí pagaron el primer recibo (el canal no cerró hasta abril). Ahora, la comunidad de regantes ha resuelto no poner al cobro las derramas correspondientes a este marzo a estos agricultores. En total, el canal deja de percibir más de 3 millones de euros, si bien para cubrirlos confía en recibir una subvención pública.

La asamblea sirvió el domingo para poner sobre la mesa que el inicio de la campaña de riegos, oficialmente el 19 de marzo, se hará con restricciones de agua. Este año la comunidad de regantes dará la misma agua a todos los cultivos, a diferencia del año pasado, cuando el cereal se sacrificó por la supervivencia de los frutales. Este 2024 el agua se asignará a partir de los turnos de riego o hidros que permitan en cada momento las reservas de los pantanos. Actualmente, Oliana y Rialb, que abastecen al Urgell y al Segarra-Garrigues, tienen 166,5 hectómetros cúbicos de agua y los regantes estiman que permiten dos turnos de riego. Sin embargo, cultivos como algunos frutales requerirán unos 4,5 hidros, por lo que es previsible que algunos regantes apuesten por dejar de regar los herbáceos para asegurar la producción de fruta. Quien tenga cereal y fruta priorizará los frutales, opinó el presidente de los regantes, Amadeu Ros.

Los pantanos del Segre ganan medio hectómetro cada día

Los pantanos del Segre, Oliana y Rialb, han ganado en la última semana 3,6 hectómetros cúbicos de agua, alrededor de medio cada día. Y llevan así desde hace semanas, ya que el mes pasado almacenaban 13,4 hectómetros menos. Unos 60 hectómetros del total (actualmente 166) están asignados a abastecimientos y caudal ambiental, por lo que no son utilizables para el regadío.