Presentan la censura en Ribera d'Ondara con la alcaldía para Aliança los primeros 4 meses

Publicado por Xavi Santesmasses

La moción de censura para relevar al socialista Francesc Sabanés en la alcaldía de Ribera d’Ondara es ya una realidad. La presentaron ayer en el ayuntamiento los grupos en la oposición, Acord per Ribera d’Ondara y Aliança Catalana. El acuerdo entre estas dos formaciones, que suman cuatro ediles frente a los tres del gobierno en minoría del PSC, prevé dar la alcaldía a la portavoz de Acord, Elisabet Jové. Sin embargo, Jové ha dado a luz recientemente y prevé iniciar su permiso de maternidad tras ser nombrada primera edil. Durante los primeros cuatro meses del nuevo gobierno, deberá sustituirla como alcalde accidental el único concejal de Aliança Catalana, Albert Puig.

Aunque la oposición presentó la moción de censura en el ayuntamiento, el documento no entró de inmediato en el registro municipal, según explicaron desde el grupo de Acord. Apuntaron que la secretaria municipal les dijo que antes quería examinarlo, por lo que aún no está clara la fecha en que se votará. Por regla general, al presentarla se pone en marcha de forma automática la cuenta atrás de diez días hábiles que establece la normativa antes de someterla a la aprobación del pleno.El acuerdo entre los firmantes de la moción de censura prevé otorgar a Aliança Catalana la primera tenencia de alcaldía. Este pacto llega un mes y medio después de que los dos grupos en la oposición anunciasen contactos para desbancar a los socialistas. Acord per Ribera d’Ondara se había presentado a las elecciones de 2023 bajo la marca blanca de ERC, Acord Municipal, y la dirección nacional del partido expresó de inmediato su rechazo frontal a cualquier negociación con Aliança Catalana, al considerarla una formación de extrema derecha. ERC inició los trámites para expulsar del partido a Jové, pero esta lo dejó al día siguiente y las otras dos concejalas que conforman el grupo de Acord, Maria Castellà y Yolanda Tasies, son independientes. A requerimiento de la formación republicana han dejado de usar la denominación de Acord Municipal.

Esta es la primera moción de censura en las comarcas leridanas del actual mandato municipal

Si la moción de censura prospera, Aliança Catalana tendrá en Ribera d’Ondara su segunda alcaldía en toda Catalunya, si bien tendrá un carácter temporal. Por ahora esta formación solo gobierna en Ripoll, el municipio de la líder del partido, Sílvia Orriols. Esta es la primera moción de censura en Lleida del actual mandato municipal.