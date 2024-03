El 32% de víctimas de delitos sexuales en la provincia de Lleida son niñas o adolescentes

Publicado por I.GARCIA Verificado por Creado: Actualizado:

Una de cada tres víctimas que sufrieron violencia sexual en 2022 en las comarcas leridanas eran niñas o adolescentes. Así se desprende de los datos recopilados por el ministerio del Interior de las denuncias presentadas ante los diferentes cuerpos policiales en la provincia. Según estas cifras, ese año se contabilizaron un total de 188 denuncias, de las que 60 eran de menores. El 78% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual fueron mujeres, porcentaje que se eleva al 80% en el caso de las niñas y adolescentes. Según los casos conocidos en 2022, la mitad de las víctimas que sufrieron una agresión sexual con penetración eran niñas y adolescentes (una docena de entre 0 y 13 años y diez, hasta los 17). Asimismo, las estadísticas de criminalidad revelan que el 84% de los detenidos e investigados por delitos contra la libertad sexual en 2022 eran hombres, de los que el 14% eran menores de edad.

Las denuncias no han dejado de crecer en los últimos años, aspecto que los expertos atribuyen a una mayor concienciación para contarlo y buscar ayuda. En los diez primeros meses del año pasado, los Mossos d’Esquadra registraron casi una denuncia al día por violencia sexual en las comarcas leridanas. Cabe recordar que en su última memoria, la Fiscalía de Lleida expuso un alarmante incremento de sentencias condenatorias dictadas durante 2022 en materia de abusos sexuales a menores llevadas a cabo en el ámbito familiar. Entretanto, un informe presentado por Save the Children con motivo del 8M señala que ser niña es “un factor de riesgo determinante para sufrir una agresión sexual”. La ONG apunta a que en el conjunto del EStado, de las 18.731 denuncias por violencia sexual presentadas en 2022, un 45% tenía como víctimas a una persona menor de 18 años. De estas, el 82% eran niñas o adolescentes. La entidad relaciona las cifras con el hecho de que niñas y adolescentes están condicionadas por los rolos y estereotipos de género actuales. Asimismo, recuerda que el entorno digital es un espacio más donde la infancia y la adolescencia se desarrolla y remarcó que la pornografía está también condicionando la manera como niños, niñas y adolescentes se relacionan entre sí. Según el informe Desinformación Sexual de la organización, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, y de media acceden a los contenidos sexuales por primera vez a los 12 años. Reafirma que estos contenidos son de consumo masivo en línea, gratuitos e ilimitados y que casi siempre están basados en la violencia y la desigualdad. En cuanto a las agresiones cometidas en grupo, la ONG asegura que según el ministerio del Interior, en los últimos cinco años esta tipología de hechos delictivios ha crecido un 64%. Sin embargo, la ONG remarca que solo representan el 4,2% del total de delitos denunciados por violencia sexual. El perfil de la víctima es el de una niña o adolescente sola, con una edad media de 15 años, cuyos agresores tienen una edad similar, se conocen con anterioridad y el delito suele cometerse con penetración y violencia. Para combatir este tipo de violencia, Save the Children pide al Gobierno central que desarrolle la ley orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada hace casi tres años para desplegar medidas de prevención como la educación afectivosexual o un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Por otra parte, un 71,4% de las chicas manifiestan tener miedo a sufrir violencia sexual en espacios públicos y de ocio nocturno. Es uno de los resultados de un trabajo hecho por la enfermera de atención primaria y miembro de la Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya Marta Núñez Sánchez, que analiza experiencias de adolescentes de dos institutos del Vallès Occidental. Según el estudio, el 61,5% de las jóvenes dice haber sufrido tocamientos sexuales no deseados y el 77,6% relata haber sido víctima de comentarios sexuales o sexistas. Además, uno de cada dos jóvenes refiere que la pornografía le da ideas para sus experiencias sexuales.

Defensa de los derechos sexuales y reproductivos

El acto institucional en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la veguería de Lleida se celebró ayer en el consell comarcal de la Noguera. Su hilo conductor fue la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, ya que además esta semana se ha puesto en marcha la campaña “La meva regla, les meves regles” en la que se pone a disposición de las mujeres productos menstruales reutilizables gratis en Catalunya a través de las farmacias. Durante la lectura de la declaración institucional, Elena Fuses Navarra, directora dels Serveis territorials de Igualdad y Feminismos, quiso remarcar que todos los avances logrados en estos derechos han sido gracias a la fuerza de los feminismos. También proclamó que Catalunya no dará ni un paso atrás ante las amenazas de la extrema derecha y de los grupos anti-género. Lorena González, alcaldesa de Balaguer, dijo que el 8M será necesario hasta que mujeres y hombres tengan los mismos derechos.Después se celebró la charla “Els drets sexuals i reproductius i el climateri. Dones referents i avenços aconseguits” a cargo de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Y a continuación la mesa redonda “Fem memoria de les dones” moderada por Gemma Peris con la participación de la historiadora Mercè Ciutat; la trabajadora social Pilar Quejido, y la psicóloga Teresa Estany.

Especialización de agresiones de género en el poder judicial

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, anunció ayer la puesta en marcha “de manera inmediata” de la especialidad de la violencia de género mediante la reforma del Reglamento de la Carrera Judicial. Según señaló el Observatorio, la creación de la especialidad necesariamente tendrá que limitarse a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja y expareja debido a que aún no se ha adecuado la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género al concepto amplio de violencia sobre la mujer, tal y como está contemplado en el Convenio de Estambul; y tampoco se ha dotado a los órganos judiciales de los medios personales y materiales necesarios para asumir la competencia en violencia sobre la mujer, tal y como exige la Ley de garantía integral de la libertad sexual. En las comarcas leridanas, los Mossos d’Esquadra atendieron el año pasado a un total de 1.518 mujeres que sufrieron violencia machista, tanto en el ámbito de la pareja como en el familiar. En 2023 las víctimas atendidas aumentaron un 5,5% respecto a 2022. Asimismo, se contabilziaron 1.418 denuncias en Lleida, un 9% más.