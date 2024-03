La Fiscalía investiga una brutal agresión machista en Guissona

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía investiga de oficio una brutal agresión machista que sufrió una mujer en un bar de Guissona. La causa está abierta en el juzgado de Solsona. Así lo explicó ayer a este periódico el alcalde de la localidad, Jaume Ars, quien señaló que “el consistorio, a través del Servicio Atención a la Mujer (SIAD), se puso a disposición de la víctima, que dijo que no quería denunciar”. Los hechos ocurrieron a las 8.00 horas del pasado 18 de febrero, cuando un hombre empezó a discutir con la que entonces era su pareja y le tiró del pelo hasta que cayó al suelo y le dio golpes y patadas. El agresor, vecino de Torà, se encaró también con personas que intentaban detenerlo. Uno de los vecinos que intervino explicó ayer a este diario: “Entramos en el bar y, al parecer, ya hacía rato que discutían, pero cuando vi que la pegaba me puse en medio porque a una mujer no se la agrede”. El maltratador se marchó del bar con su coche y fue interceptado por los Mossos, que le identificaron y le hicieron la prueba de alcoholemia, que dio positivo. Posteriormente, recibieron la grabación de las cámaras de seguridad del local, abrieron diligencias y contactaron con la víctima, que afirmó que no quería denunciar. Las imágenes se hicieron virales entre los vecinos de esta localidad de la Segarra. Este diario publicó ayer el vídeo en su edición digital, pero lo retiró posteriormemnte por expresa petición de la víctima.

La CUP de Guissona mostró su malestar afirmando que “el ayuntamiento no hizo nada” al respecto. Uno de sus miembros, Hug Sierra, dijo que “el consistorio debería haberse presentado como acusación popular”. En este sentido, el alcalde, Jaume Ars, afirmó que “la semana siguiente a los hechos, en el pleno, condenamos las agresiones machistas coincidiendo con el 8-M, pero no hablamos de este caso concreto porque el SIAD nos recomendó tener cuidado, ya que si lo denunciábamos podríamos perjudicar a la víctima y dejarla desprotegida”.

Atendidas 1.518 leridanas víctimas de malos tratos en solo un año

■ Los Mossos d’Esquadra atendieron el año pasado a un total de 1.518 mujeres que sufrieron violencia machista en las comarcas leridanas, tanto en el ámbito de la pareja como en el familiar. Según los datos publicados por la Policía catalana, en 2023 la cifra de víctimas aumentó un 5,5% respecto a 2022, cuando fueron 1.439. En cuanto a las denuncias, los Mossos contabilizaron 1.418, lo que supone un aumento del 9% respecto a un año antes. Por tipo de violencia, hubo 1.190 denuncias por maltrato en el ámbito de la pareja, un centenar más que un año antes. En cuanto al ámbito familiar, se registraron 228 denuncias, con un aumento del 9%, y se atendió a 281 mujeres víctimas. En todo el año pasado, se arrestó a 563 presuntos maltratadores, entre ellos seis menores de edad.