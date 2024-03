El Segarra-Garrigues ya riega y los embalses ganan 10 hm

El Segarra-Garrigues inició ayer la campaña de riegos con casi 180 hm³ en los embalses del Segre. Oliana tiene 47,7 y Rialb 130.7, lo que, según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) son 10 hm³ más que hace 12 días gracias al deshielo ya que el último temporal en el Pirineo dejó en la cabecera del río importantes espesores de nieve. Será preciso que bajen las temperaturas (que ayer llegaron a más de 20 grados en Tírvia) para que haya reservas en mayo y la nieve no se funda en abril, como sucedió el año pasado. El Segarra-Garrigues abrió los hidrantes aunque el agua irá llegando a las fincas durante esta semana. El caudal que se gaste irá a cuenta de la asignación que marque la CHE en la reunión de mediados de abril puesto que no se ha llegado a un acuerdo con el Canal d’Urgell. Según el presidente de la comunidad de regantes, Josep Maria Jové, de cada 10 hm³ almacenados en el sistema Oliana-Rialb, el Segarra-Garrigues solicita 1 dejando 9 para el Canal d’Urgell, una propuesta que no ha fructificado.

Durante la mañana de ayer el Segre llegó a llevar 11 metros cúbicos por segundo en La Seu y 18 en Organyà. Según técnicos del Canal d’Urgell, para garantizar la campaña se tendría que llegar a los 200 hm³ útiles. Justo Minguella, regante del Segarra-Garrigues, indicó que el inicio de la campaña se prevé mucho mejor que la del 2023 y 2022.