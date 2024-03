El calor funde la nieve pero menos de la mitad del agua acaba en ríos

Publicado por Raúl Ramírez Cap de Comarques REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

Las elevadas temperaturas, con máximas de hasta 26,8 grados, aceleran la desaparición del manto de nieve que, en las últimas semanas, ha cubierto el Pirineo. De su ritmo de fusión dependen tanto la campaña de riego como los requerimientos mínimos de calidad de los ríos.

Según los últimos informes de estimación de reservas de nieve de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en solo una semana ha desaparecido el 29,7% de la nieve en las cabeceras del Segre, el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorçana, el Garona y el Ésera. Es el equivalente a 229 hectómetros cúbicos de agua de los 769,4 que había la semana pasada, pero apenas la tercera parte (75,6) ha ido a parar a los ríos como aportaciones de caudal.¿Dónde están los otros 153,5 hectómetros? Han tenido, básicamente, tres destinos: la recarga de acuíferos, la absorción por la cubierta vegetal durante la escorrentía y, principalmente, la evaporación a la atmósfera en un intenso proceso de sublimación en el que la nieve pasa de sólido a gas sin licuarse. Las previsiones apuntan a que ese proceso va a mantenerse en lo que queda de semana, con otra merma de 144 hectómetros, el 26% de lo que queda, y solo un 45% transformado en caudal circulante. No hay previsión de que los termómetros bajen de cero por debajo de los 1.500 o 2.000 metros de altitud antes de la madrugada del lunes.Ese ritmo de merma del manto nival provoca perspectivas de escasez en la cuenca del Segre, donde a finales de esta semana no quedarán en las cumbres más de 90 hectómetros de nieve, que no serían más de la mitad de agua salvo que lleguen nuevas precipitaciones, mientras las reservas de Oliana y Rialb para el Canal d’Urgell y el Segarra-Garrigues rondan los 130 útiles.

Precisamente, un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) avisa que 2023 fue el año más cálido en el mundo desde que hay registros, con una temperatura media de 1,45 °C por encima de la línea de base preindustrial. El estudio destaca que el conjunto global de glaciares sufrió la mayor pérdida de hielo contabilizada.

Proyectan captar y almacenar agua de niebla en Lleida

Un proyecto financiado por la UE ha permitido desarrollar y probar con éxito tres dispositivos distintos para captar el agua en suspensión de la niebla y almecenarla para usos que van desde riegos hasta consumo humano. Han funcionado durante meses en las islas Canarias y sus responsables han solicitado ya más fondos comunitarios para llevar a cabo nuevas pruebas en las comarcas leridanas.El Centre de Recerca Ecològica i Alpicacions Forestals (CREAF) y la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) participan en este proyecto, bautizado como Life Nieblas, junto con universidades e instuituciones canarias. Uno de sus responsables, el ambientólogo leridano e investigador del CREAF Vicenç Carabassa, explicó que han propuesto también una prueba en Àger, al reunir las condiciones de niebla y viento que permiten un funcionamiento óptimo de los captadores de agua. Esperan recibir respuesta dentro de unos meses. El CREAF añadió que la comarca de Les Garrigues es también un lugar apropiado para aplicar esta tecnología, mientras que tiene un rendimiento menor donde la niebla es estática, como por ejemplo el término municipal de Lleida. Carabassa apuntó que el agua obtenida de este modo puede servir en las comarcas leridanas para riegos de apoyo, entre otras aplicaciones. La pruebas en Canarias, cuyos resultados se dieron a conocer ayer en Manresa, obtuvieron hasta 250 litros al mes por cada metro cuadrado de captadores.