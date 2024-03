Recuperan al bebé que familiares se llevaron a punta de pistola de un centro de Lleida

Los Mossos d’Esquadra recuperaron ayer por la mañana al niño dos años tutelado por la Generalitat que el 28 de enero su padre se llevó a punta de pistola del CRAE Llars Infantils Torre Vicens de Lleida y a otro hermano tutelado y también sustraído, como avanzó SEGRE en su edición digital. La policía detuvo a los padres de los menores en un dispositivo simultáneo que arrancó de madrugada y se llevó a cabo en Alcarràs y Maçanet de la Selva, en Girona, en un caso que ha llevado la Unidad de Investigación (UI) de la ABP Segrià–Les Garrigues–Pla d’Urgell. En Alcarràs arrestaron al hombre y a la mujer en Maçanet, donde se encontraban los dos niños. La pareja está acusada de un delito de sustracción de menores y al hombre también le imputan un delito de amenazas con arma de fuego –la pistola no ha sido hallada–. Respecto al hermano menor escapado, huyó el 18 de febrero de un centro de protección de Arenys de Mar (Maresme) y sospechan que los padres lo esperaban en el exterior para huir juntos.

Se trata de un caso complejo que se remonta a finales de octubre pasado cuando una pareja se llevó a tres hijos de un centro de protección. Uno de ellos, de 15 años, fue localizado semanas después y reingresó. Los investigadores sospechaban que la familia había huido a Francia y que cambiaban de localidad para evitar ser interceptada. Posteriormente, el 27 de enero, los Mossos localizaron a la madre y los dos niños al volver a Lleida y los pudieron recuperar, como avanzó este periódico. Sin embargo, dos días después se produjo la sustracción a punta de pistola del niño de dos años en el Torre Vicens. El padre encañonó a un vigilante y a una educadora. Iba acompañado de otro hombre. El otro hijo se escapó semanas después de un centro de Arenys de Mar. Finalmente, tras ser localizados, ayer por la mañana se llevó a cabo el operativo policial. La investigación sigue abierta para detener al segundo implicado en la sustracción. Asimismo, está previsto que los padres pasen entre hoy y mañana a disposición ante al juzgado de Instrucción 2 de Lleida. Los niños fueron entregados a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Los 4 hermanos que se llevaron de Raimat podrían estar en Rumanía

Los Mossos siguen tratando de localizara a los cuatro hermanos tutelados de 4 a 11 años que se llevaron sus familiares el día 19 de enero de un centro de Raimat, como avanzó SEGRE. Sospechan que la madre se los podría haber llevado a Rumanía. Al parecer, al día siguiente de la sustracción la progenitora tenía una visita programada con los niños y no se presentó. Parece ser que los niños tenían que ir con una familia de acogida en unos días y la familia biológica no lo veía bien. Es relativamente habitual que se produzcan casos como estos durante las visitas por el rechazo de los progenitores a que sus hijos estén tutelados.Por otra parte, en 2022 se registraron un total de once denuncias por sustracción de menores en la demarcación, según los últimos datos publicados por la Fiscalía de Lleida.