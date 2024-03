Los responsables de organizaciones agrícolas declaran en el juzgado por la protesta en Lleida en que se lanzaron conejos

Publicado por acn

Los representantes de varias organizaciones agrícolas (Asaja-Lleida, UP, JARC y FCAC) declaran este miércoles ante el juzgado de Instrucción número 4 de Lleida. Lo hacen después de la denuncia de entidades animalistas por un supuesto delito de maltrato animal durante la protesta campesina en la cual se lanzaron conejos vivos en la sede de Acción Climática, el 3 de marzo de 2023. Dos de las personas citadas a declarar son Joan Caball, de UP y Pere Roqué, de Asaja-Lleida. Caball ha defendido que no se puede atribuir a la entidad los hechos que se investigan, mientras que Roqué ha negado que se maltrataran los animales. Decenas de agricultores, convocados por Pagesos o Conills, los han dado apoyo en las puertas de los juzgados.

Ramon Boleda, de Pagesos o Conills, ha explicado que promovieron la manifestación del 3 de marzo, pero fueron los sindicatos y organizaciones agrícolas losq ue firmaron el permiso para materializar la protesta. "Por este motivo, nosotros no estamos citados a declarar y ellos sí. Nos sentimos responsables y por eso hemos organizado una concentración para darles apoyo", ha dicho.

Con respecto a la denuncia de las entidades animalistas, Boleda ha dicho que las acusaciones son "totalmente infundadas". "Es verdad que exhibimos los conejos, pero todas las mentiras que han llegado a decir como los torturamos o que queríamos hacerles daño de manera premeditada es mentira". Boleda ha defendido que la "idea premeditada era liberar los conejos en los jardines de la Seu Vella, pero las cosas se estropearon y alguien dijo "tirémoslos dentro del departamento. Algunos animales se tiraron cabeza dentro y después hacia fuera, pero en ningún momento se torturó a ningún conejo. Se recuperaron y llevaron a la Universidad de Lleida para estudiarlos. No murió ninguno".