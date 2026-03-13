Cortes de tráfico en la ciudad de Lleida por la Cursa de la Dona

Mapa con el recorrido de la Cursa de la Dona Hyundai de Lleida de 5,6 kmCarrera de la Mujer Hyundai de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida aplicará restricciones de tráfico este domingo 15 de marzo entre las 10.45 y las 13.00 horas con motivo de la celebración de la Cursa de la Dona 2026. Los cortes afectarán a varias vías principales de la ciudad, incluyendo el Camí de Grenyana, el puente de Pardinyes en dirección al centro urbano, y varios tramos de la avenida Tortosa entre el puente, Corregidor Escofet, Baró de Maials y Roger de Llúria, así como Comtes d'Urgell y la avenida del Segre. El puente Vell quedará cortado durante el paso de los participantes, mientras que la avenida de Madrid se cortará en el momento de la salida.

La prueba deportiva, organizada por GoGoGoRunners Club Esportiu con la colaboración municipal, contará con un recorrido de 5,6 kilómetros que se iniciará a las 11 de la mañana en la canalización del río Segre. Los participantes podrán completar el trayecto corriendo o caminando, en una edición que prevé superar las 2.300 inscripciones del año anterior. El acontecimiento tiene carácter intergeneracional y está abierto a hombres y mujeres de todas las edades.

El trazado partirá desde la canalización del río Segre y continuará por la pasarela del Liceu Escolar, avenida Madrid, avenida del Segre, calle Roger de Llúria, calle Comtes d'Urgell, calle Corregidor Escofet y avenida Tortosa, para atravesar posteriormente el puente de Pardinyes y retornar al punto de salida inicial.

Objetivo solidario contra el cáncer de mama

La carrera destina la recaudación económica a impulsar una nueva línea de investigación del Grupo de Investigación en Biomarcadores en Cáncer del IRB Lleida, en colaboración con el Hospital Universitario de Vilanova. El proyecto se centra en el análisis de líquido pleural en pacientes con cáncer de mama, con el objetivo de seleccionar terapias oncológicas más eficaces y con menos toxicidad. Parte de los fondos se destinarán también a la Beca Marta Santamaria.

Cambios en el recorrido y servicios infantiles

Entre las novedades de este año destaca la habilitación de un espacio infantil en la ludoteca de Cappont para niños y niñas de entre 2 y 12 años, una medida orientada a facilitar la conciliación familiar de los participantes. Con respecto al trazado, los corredores no pasarán por Príncipe de Viana a causa de la puesta en funcionamiento de la nueva estación de autobuses, desviándose por la calle Roger de Llúria.

Actividades complementarías el fin de semana

El sábado 14 de marzo a las 17.00 horas se celebrará la carrera infantil con categorías de I3 a benjamín, con distancias que oscilan entre 100 y 600 metros. El mismo domingo 15, antes de la salida principal, se llevará a cabo un taller con los Castellers de Lleida y una sesión de zumba para calentar motores.

Información sobre inscripciones y dorsales

La inscripción a la Cursa de la Dona Hyundai Lleida tiene un coste de 12 euros, mientras que la infantil vale 5 euros e incluye camiseta, merienda, seguro y medalla. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web oficial www.cursadeladonalleida.com o en puntos presenciales de la ciudad. La recogida de dorsales se hará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Museu de l'Automoció Roda Roda.