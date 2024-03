El Valldeflors de Tremp, sin plazas para nuevos niños en primero de Primaria

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Sindicatos y familias denunciaron ayer que la escuela pública Valldeflors de Tremp no ofrece plazas para acoger a nuevos alumnos de primero de Primaria para el próximo curso. Fuentes del sindicato Ustec explicaron que en septiembre solo accederán a primero la veintena de alumnos que actualmente están cursando I-5. Apuntaron que esto se debe a que, el año pasado, se cerró una línea de esta etapa educativa. Entonces, tres familias no pudieron preinscribirse en I-5. Dos de ellas se derivaron al María Inmaculada, la concertada de la capital del Jussà, y otra se fue a La Pobla. Asimismo, indicaron que, mientras en el Valldeflors no hay oferta de plazas para nuevos alumnos, en el concertado se ofrecen nueve. Aseguraron que hay dos familias en este último centro que quieren cambiar a la escuela pública y “no pueden inscribir a sus niños en primero de Primaria”.

Ustec, CGT, CCOO y la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del Valldeflors organizaron ayer una nueva protesta ante la sede de la conselleria de Educación en Tremp para denunciar esta situación y mostrar su oposición al cierre de una línea de I-3. Por su parte, el director de los servicios territoriales de Educación en el Pirineo, Ramon Jordana, explicó que en Catalunya las preinscripciones se abren solo para I-3, primero de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Apuntó que las familias que quieran cambiar de centro educativo, como en el caso de Valldeflors, tienen que manifestar la voluntad de hacerlo y la “administración valorará el caso y actuará con criterios pedagógicos”. En cuanto a I-3, reiteró que la oferta es de una línea, pero que tomarán una decisión según las preinscripciones.