Reclaman archivar la denuncia por maltrato de conejos en una protesta

Publicado por Raúl Ramírez

Los sindicatos agrarios Unió de Pagesos (UP), JARC, Asaja y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) pidieron ayer el archivo de la denuncia por presunto maltrato animal en la manifestación que tuvo lugar en Lleida el 3 de marzo de 2023 para protestar por la plaga de conejos que daña cultivos. Representantes de estas organizaciones declararon ante el juez, mientras que, a las puertas de los juzgados, decenas de agricultores se concentraron para mostrarles apoyo, convocados por la plataforma Pagesos o Conills.

Las declaraciones formaron parte de la instrucción de la causa abierta a raíz de denuncias del partido animalista PACMA y la asociación Lex Anima. Participantes en la manifestación arrojaron conejos a la entrada de la conselleria de Acción Climática en Lleida. Poco después, hubo forcejeos en la puerta entre manifestantes que trataban de entrar en el edificio y Mossos que se lo impedían. Los animalistas denunciaron que alguno de los conejos acabó muerto durante este rifirrafe. El resto fue capturado y trasladado a la facultad de Veterinaria de la UdL.Los sindicatos y la FCAC figuraron como convocantes de la manifestación, ya que Pagesos o Conills no estaba constituida como asociación. Tanto los que declararon ante el juez como la plataforma dijeron no haber visto conejos muertos en la sede de la conselleria y, en cualquier caso, rechazaron haber instado a los manifestantes a maltratarlos o matarlos. El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, afirmó que “ningún agricultor maltrata animales” y añadió que las denuncias “no impedirán que denunciemos los daños de los conejos”. El coordinador nacional de UP, Joan Caball, cuestionó que se denuncie a “entidades jurídicas” como los sindicatos agrarios y la federación. El presidente de FCAC, Ramon Sarroca, recalcó que “no vimos que mataran conejos y no instigamos a matarlos”. Por su parte, el presidente de JARC, Joan Carles Massot, declinó hacer comentarios tras su declaración ante el juez. Los llamados a declarar se acogieron al derecho a no responder preguntas de la acusación particular.Desde la plataforma, Ramon Boleda reveló que llevaron seis conejos vivos para liberarlos en el Turó de la Seu Vella y “ver si la administración actuaba”, pero acabaron en Acción Climática. El colectivo leyó un manifiesto de rechazo a las incursiones animalistas en explotaciones para filmar, ocasionar daños o hacer pintadas.