Las estaciones de esquí nórdico acaban la temporada antes de Semana Santa

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Las estaciones de esquí nórdico dieron ayer por acabada la temporada de invierno, antes de la campaña de Semana Santa. Ha sido una temporada “demasiado corta”, aseguraron desde Tot Nòrdic, la marca comercial que representa a las pistas de fondo catalanas. Imma Obiols, técnica de la mancomunidad, explicó que los dominios “han hecho todo lo que han podido” pero “las condiciones de esta última semana no han sido nada buenas”. Las estaciones que han podido, como Tuixent, Lles o Aransa, “se han mantenido abiertas para acoger grupos escolares”, pero ayer, tras la última jornada para colegios, cerraron instalaciones. “El espesor de nieve no fue suficiente, porque no había base y se ha fundido a pasos agigantados con las altas temperaturas”, indicó. La mayoría de estaciones ganaron hasta 50 centímetros con la nevada del 9 de marzo y la de Tavascan, entre 50 cm y un metro de nieve, pero “ya no queda nada”, concluyó.

Por su parte, las estaciones de esquí alpino cuentan este fin de semana con casi 244 kilómetros de pistas, de los que 140 corresponden a Baqueira (ver SEGRE de ayer). El Pirineo prevé alcanzar ocupaciones de hasta el 100% por Semana Santa, especialmente entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua.