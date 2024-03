El alcalde de Puigverd de Lleida, de nuevo al frente del ayuntamiento

El alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona (Junts), vuelve a estar al frente del ayuntamiento, después de tres semanas en que la concejala Úrsula Barrufet ha sido alcaldesa accidental. Solsona ha vuelto a ejercer como primer edil cuando dos de las acusaciones contra él han sido sobreseídas de forma provisional: una por malos tratos en el seno de la familia y otra por coacciones y amenazas. Entre tanto, una tercera por presunto abuso sexual a una menor es objeto de investigaciones de los Mossos y la Generalitat.

Solsona nombró alcaldesa accidental a Barrufet el 4 de marzo para irse de vacaciones hasta el 24. El día 8 fue detenido y el 9 puesto en libertad. Junts le suspendió de militancia y tanto el partido como su equipo de gobierno le instaron a dimitir, algo que él rechazó. El día 11, el consistorio anunció que el alcalde estaba de baja médica. Esto abría la puerta a una solución de compromiso, con Barrufet dirigiendo el consistorio más allá del día 24 y el primer edil apartado de forma temporal del cargo sin tener que renunciar a él. Sin embargo, este retomó sus funciones el pasado lunes, tal como había previsto antes de su arresto. “Es ahora de hacer pueblo todos juntos”, dijo.El regreso de Solsona tomó por sorpresa al grupo municipal de Junts. Algunos de sus miembros se mostraron decepcionados y avanzaron que se reunirán para decidir qué hacer. En cuanto a las acusaciones contra Solsona, el Decanato de los juzgados de Lleida mantiene en un limbo la investigación de la denuncia contra él por presuntos abusos sexuales. Esta parte de la denuncia fue desgajada por el Juzgado de Violencia contra la Mujer del conjunto del legajo, en el que su esposa (en trámites de divorcio) le imputaba episodios de maltrato, al no ser competente para investigar ese tipo de delitos. Sin embargo, ayer aún no había sido asignado a ningún juzgado ni, en consecuencia, había abiertas diligencias, según fuentes jurídicas. No obstante, tanto los Mossos como la Generalitat, a través de Barnahus, han iniciado pesquisas sobre el asunto. Por otro lado, el Juzgado de Violencia contra la Mujer ha archivado la parte referente a malos tratos y uno de los de Instrucción ha desestimado la denuncia sobre supuestas coacciones y amenazas presentada contra Solsona por una profesora del colegio al que van sus hijos, en ambos casos por ausencia de pruebas incriminatorias y a propuesta de la Fiscal.