El alcalde de Puigverd de Lleida defiende seguir en el cargo: “Tengo juicios, pero son personales

El alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona (Junts), defendió seguir en el cargo pese a que su partido y miembros de su equipo en el gobierno le han pedido que dimita tras su detención el pasado 8 de mayo. El primer edil recordó que las denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y por amenazas y coacciones que pesaban sobre él se han sobreseído, y se mostró convencido de que la acusación de abuso sexual a una menor también será archivada. Para Solsona, todo esto es “un asunto personal y de familia” que, a su juicio, nada tiene que ver con su labor en el ayuntamiento. “Se me ha prejuzgado por un asunto personal y de familia”, dijo, en un acto en la Llar de Jubilats para dar explicaciones sobre “la situación actual de nuestro pueblo”. Allí quiso desvincular las denuncias contra él de su gestión municipal. “Yo no he robado ni malversado, tengo juicios, pero son a nivel personal”, insistió. Recordó que “mepidieron que diera un paso al lado” y lo atribuyó a “politiqueo”. “Hay quien hace leña del árbol caído”, valoró. Unos 60 vecinos acudieron a la reunión y, entre el público, hubo una pregunta que se repitió en varias ocasiones: “¿donde está el equipo de gobierno?” Solo uno de los cinco ediles del grupo de Junts acompañó a Solsona durante su explicación, mientras que el resto no acudieron. “Preguntadles a ellos”, respondió el alcalde, que apostilló que tampoco estaban presentes los ediles en la oposición “pese a que unos y otros estaban convocados”. Solsona retomó el pasado lunes las funciones como alcalde, después de tres semanas en que la concejala de Junts Úrsula Barrufet fue la alcaldesa accidental.