La crecida del Cinca inunda 40 ha de frutales entre La Granja y Massalcoreig

Los temores de los payeses del Baix Segre se cumplieron durante la mañana de ayer cuando la riada del Cinca superó los 500 m3/s a su paso por Massalcoreig e inundó más de 40 hectáreas de frutales al desgastar un muro que protegía las fincas entre este municipio y La Granja en el Aiguabarreig con el Segre. Esta situación ya se produjo hace 10 años.

El Cinca llegó a llevar sobre las 9.30 horas de ayer más de 505 metros cúbicos por segundo cerca de su desembocadura en el Aiguabarreig con el Segre entre Masslacoreig y La Granja, según los datos de la Confederación Hidrográdica del Ebro (CHE). Tal como temían los agricultores de la zona y han venido alertando durante toda la semana, la fuerte avenida acabó desgastando el muro de contención que protegía los campos de frutales e inundó más de 40 hectáreas de árboles, algunos recién plantados. Según el responsable de la comunidad de regantes del Sot del Cinca, Francesc Vallés, “habrá que esperar unos días para ver las repercusiones de la riada ya que el agua ha superado el medio metro de altura y ha cubierto los árboles más jóvenes”.

Esta no es la primera vez que los payeses de esta zona del Baix Segre están en vilo. Ya se produjo una situación similar en 2014 y reclamaron soluciones. Muchos son de La Granja aunque las fincas están en el término de Massalcoreig. Los ayuntamientos de ambas localidades ya han venido avisando de la necesidad de tomar medidas ante la inmimente crecida y la erosión progresiva del muro de protección que, finalmente, no pudo con la riada. Agricultores y alcaldes denunciaron la dejadez de las administraciones, tanto de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) como de la CHE, “escudándose en que la zona es un espacio natural para no hacer nada”.

El alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallés, remarcó que el consistorio ya había tomado medidas de urgencia para actuar en la zona ante la dejadez “aunque no se ha llegado a tiempo”. El de la Granja d’Escarp, Manel Solé, exige a la ACA y la CHE un acuerdo para intervenir “ya que las pérdidas pueden ser cuantiosas si se mueren los árboles”.Fuentes de la CHE confirmaron que la avenida se debió a las fuertes precipitaciones del fin de semana, que obligaron a mantener espacio de resguardo en los embalses del El Grado y Barasona, aunque indicaron que la situación se estaba normalizando para reducir el caudal. De hecho, al cierre de esta edición el Cinca en Fraga llevaba 340 metros cúbicos por segundo.

Parque anegado en Fraga y 11 municipios de Lleida sin plan de inundación

Casi 600 metros cúbicos llegó a llevar el Cinca a su paso por Fraga tras asumir el caudal del Alcanadre, que no está regulado, según explicó el alcalde de la población, Ángel Gramunt. Aunque anegó la zona del parque fluvial, no hubo que lamentar mayores incidencias ya que la canalización urbana está preperada para asumir hasta cerca de 1.000 metros cúbicos por segundo y durante la tarde el caudal se redujo sensiblemente.Por otra parte, un total de once municipios de Lleida están sin plan de actuación en caso de inundación, según la última revisión de este año. Es el caso de Lladorre, El Pont de Suert, Bossòst, Vilaller, La Vall de Boí, Navés, Olius, Juneda, Els Omalles de Na Gaia y Sant Martí de Riucorb. El principal argumento que esgrimen algunos ayuntamientos es la falta de disponibilidad económica, como es caso de algunas poblaciones de la Alta Ribagorça. Por otra parte, una cincuentena de municipios de las comarcas de Lleida cuentan con un plan de actuación en caso de avenidas pero están pendientes de revisión y solo 34 lo tienen homologado.Por otra parte, una decena de campings tienen pendiente de rehacer su plan de emergencia por avenidas ya que la CHE no lo vio adecuado. Cuarente tuvieron que regularizar su situación.