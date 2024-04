Puigverd de Lleida, sin presupuestos al no tener el alcalde suficiente apoyo

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, no consiguió en el pleno de ayer apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos municipales de este 2024. Las cuentas, que ascienden a 1,8 millones de euros, solo obtuvieron dos votos a favor, el suyo y el de otro de los miembros del grupo municipal de Junts, del que forma parte. Votaron en contra los otros tres miembros de su propio grupo y el edil de Alternativa per Puigverd, en la oposición, mientras que los tres ediles de Acord Municipal, también en la oposición, se abstuvieron. Solsona afeó el voto en contra a sus compañeros de equipo de gobierno y advirtió que, sin presupuestos, no puede haber fiesta mayor el próximo verano. El de ayer fue el primer pleno tras la detención y puesta en libertad de Solsona el pasado 8 de marzo (ver desglose). En las últimas dos convocatorias no se alcanzó la asistencia mínima de una tercera parte de los miembros del consistorio y se suspendieron.

Solo un punto del orden del día prosperó: una prórroga para suspender licencias urbanísticas en la zona de la estación, donde se proyecta una planta de tratamiento de residuos para generar hidrógeno. En cambio, no se aprobaron un convenio de colaboración con la Sociedad de Cazadores para impulsar la caza de conejos, acuerdos con la Associació Catalana de Municipis, un convenio con organismos de veterinarios para el control de colonias de gatos callejeros. Tampoco la propuesta de poner a una calle el nombre del médico local Manel Guiu Bardají, aunque Solsona dijo que lo haría por decreto de alcaldía.

Sin votación para excluir al primer edil del grupo municipal de Junts

El orden del día incluía una votación a instancias de tres de los cinco concejales del grupo municipal de Junts para excluir del mismo al alcalde, que ya fue suspendido de militancia a raíz de su detención el pasado 8 de marzo. Sin embargo, este punto no llegó a votarse: Solsona lo retiró alegando que “tras consultarlo con el gabinete jurídico, no es competencia del pleno”. Desde el arresto y puesta en libertad del primer edil, acusaciones contra él por malos tratos en el ámbito familiar y por amenazas y coaccciones han sido sobreseídos, mientras se investiga otra denuncia que le atribuye abuso sexual a una menor.