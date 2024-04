Puigverd de Lleida, sense pressupostos al no tenir l'alcalde prou suport

L’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, no va aconseguir en el ple d’ahir prou suports per tirar endavant els pressupostos municipals d’aquest 2024. Els comptes, que ascendeixen a 1,8 milions d’euros, només van obtenir dos vots a favor, el seu i el d’un altre dels membres del grup municipal de Junts, del qual forma part. Van votar-hi en contra els altres tres membres del seu propi grup i l’edil d’Alternativa per Puigverd, a l’oposició, mentre que els tres edils d’Acord Municipal, també a l’oposició, es van abstenir. Solsona va retreure el vot en contra als seus companys d’equip de govern i va advertir que, sense pressupostos, no hi pot haver festa major l’estiu que ve. El d’ahir va ser el primer ple després de la detenció i posada en llibertat de Solsona el 8 de març passat (vegeu el desglossament). En les últimes dos convocatòries no es va assolir l’assistència mínima d’una tercera part dels membres del consistori i es van suspendre.

Només un punt de l’ordre del dia va prosperar: una pròrroga per suspendre llicències urbanístiques a la zona de l’estació, on es projecta una planta de tractament de residus per generar hidrogen. En canvi, no es van aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat de Caçadors per impulsar la caça de conills, acords amb l’Associació Catalana de Municipis i un conveni amb organismes de veterinaris per al control de colònies de gats de carrer. Tampoc la proposta de posar a un carrer el nom del metge local Manel Guiu Bardají, malgrat que Solsona va dir que ho faria per decret d’alcaldia.

Sense votació per excloure el primer edil del grup municipal de Junts

L’ordre del dia incloïa una votació a instàncies de tres dels cinc regidors del grup municipal de Junts per excloure’n l’alcalde, que ja va ser suspès de militància arran de la seua detenció el 8 de març passat. Tanmateix, aquest punt no va arribar a votar-se: Solsona el va retirar al·legant que “després de consultar-ho amb el gabinet jurídic, no és competència del ple”. Des de l’arrest i posada en llibertat del primer edil, acusacions contra ell per maltractaments en l’àmbit familiar i per amenaces i coaccions han estat sobreseguts, mentre s’investiga una altra denúncia que li atribueix abús sexual a una menor.