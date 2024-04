Alerta per desbordaments després de caure fins a 140 litres al Pirineu

La neu va tornar aquest cap de setmana a zones del Pirineu com el refugi de Certescan. - EDGAR ALDANA

La pluja i la neu van descarregar amb força ahir dissabte al Pirineu, amb registres de fins a 143 litres per metre quadrat que marcaven els pluviòmetres a Espot passades les 22.30 hores i més de 75 a la Torre de Capdella o els més de vint centímetres de neu caiguts a Boí-Taüll a última hora de la tarda.

La intensitat de la pluja, que va començar a descarregar la nit de divendres a dissabte, va portar la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) i Protecció Civil a llançar una alerta “per possibles pluges intenses” que es mantindrà al llarg de tot aquest diumenge davant del risc que poguessin produir-se “crescudes sobtades importants de caràcter local en barrancs i cursos menors” al Pirineu i Prepirineu de Lleida.Així mateix, les precipitacions van provocar un augment del cabal circulant pels principals rius, amb crescudes de fins al voltant dels 60 metres cúbics per segon a la Pallaresa al seu pas per Collegats, de gairebé 30 a la Ribagorçana pel Pont de Suert, i de més de 40 al Segre per Oliana.

Pallaresa va registrar un notable augment de cabal a Sort. - EDGAR ALDANA

Aquests augments del cabal, que es mantindran durant alguns dies més si es compleixen les previsions meteorològiques, que pronostiquen que el temporal s’intensificarà demà dilluns, estan generant un increment de les reserves que acumulen els principals embassaments, que sumen fins a 208 hectòmetres cúbics al riu Segre, 330 a la Pallaresa i fins a 448 a la Ribagorçana.Sistemes de regadiu com els canals d’Aragó i Catalunya i Pinyana han començat la campanya amb normalitat, mentre que al Canal d’Urgell la sequedat acumulada l’any passat, l’elevada porositat dels sòls i la fase de granat, en la qual es troba el cereal, estan elevant la demanda d’aigua, la qual cosa provoca tensió pel que fa a les col·lectivitats que compten amb els torns més amplis.