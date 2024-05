Quan i com es podran veure les aurores boreals a Ponent?

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest divendres a la nit: s'han vist aurores boreals des de molts punts de tot Catalunya i també de Lleida, una de les més espectaculars la que s'ha captat des del Centre d'Observació de l'Univers d'Àger..

Un fet extraordinari que normalment no es visible des de les nostres terres i que s’ha produït per la forta tempesta geomagnètica que afecta el planeta aquest cap de setmana.

El Centre de Predicció del Temps Espacial dels Estats Units (NOAA) ha declarat l’alerta 4 sobre 5 i ha qualificat la tempesta solar d’aquests dies de "molt forta". Una situació que no es vivia des del 2005 i que pot afectar a les comunicacions, amb problemes amb els navegadors GPS i les emissions de ràdio.

Aquestes espectaculars aurores es podran tornar a observar de nou la nit de dissabte a diumenge i fins i tot la de diumenge a dilluns. Per tal d'observar-les millor s'aconsella desplaçar-se fora de les grans ciutats, on la contaminació lumínica dificulta la visualització. A les terres de Ponent, zones com el Pla o la Segarra és d'on es veurà millor, tot i que l'espectacularitat del fenomen és tal que s'ha pogut disfrutar des de Lleida ciutat.