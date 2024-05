🔴 El camí del Lleida a 1a RFEF: partit suspès definitivament per llançament d'objectes al camp

01' Parla Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida Esportiu, sobre el final del partit "Lamentem i condemnen qualsevol actuació que vagi més enllà de l'esportiva. Que porti cap problema pel club. Obrirem una investigació per saber qui ha llençat objectes al camp, i si els identifiquem no tornaran a entrar al Camp d'Esports.Â

​

​Després dels incidents els à rbitres han determinat suspendre el partit. Després el Comitè explicarà com resoldre els 8 o 9 minuts que queden per disputar. Nosaltres volíem acabar, però el Yeclano no."

01' Partit suspès definitivament Oficial. El partit queda suspès. Estarem pendents per publicar l'acta de l'à rbitre. I seguirem informant de tot el que passi, ara ja extra esportivament

01' No hem marxat (encara) Estem a l'espera. El Gol Nord anima, encara. A Tribuna els aficionats s'han quedat. Esperem a veure com acaba la història.Â

01' Un tècnic del Yeclano al terra després de l'impacte d'una botella de plà stic. Fotografia de Jordi Echevarria Un tècnic del Yeclano al terra després de l'impacte d'una botella de plà sticJORDI ECHEVARRIA

01' HO EXPLICA LLEIDA EN JOC: El Lleida proposa al Yeclano jugar entre setmana els vuit minuts que quedaven. I s'hi han negat. La intenció del Yeclano és acabar el partit ara.Â

130' Des de la megafonia es demana als aficionats que no marxin A Tribuna la gent es queda. A Lateral la gent comença a circular. Suspensió temporal. Es podria reprendre el partit, potser d'aquí a uns minuts.Â

130' Un moment... Estem connectats. Estem esperant a veure què passa. I us ho ensenyarem. Estem processant les imatges. Uns segons.Â

130' Dubtes al Camp d'Esports de Lleida Estem esperant novetats des del Camp d'Esports. Els jugadors han marxat a vestidors. Esperarem l'acta de l'Ã rbitre.Â

120' Alerta! La suspensió podria ser temporal Desconcert al Camp d'Esports. Insòlit. Partit suspès o aturat temporalment? Sembla que aturat temporalment. Ningú sap res.Â

115' Els jugadors del Lleida es retiren Al camp només hi queda el nostre fotògraf, el Jordi Echevarria, retratant tot el que passa. En breu us ho ensenyarem. Quin final més trist de partit, i potser de temporada.Â

110' Partit suspès. Actualitzem Ja no hi ha jugadors del Yeclano al camp. Algunes persones del Lleida ha explotat i ha acabat llençant objectes i botelles al Camp d'Esports. Hi haurà multa.Â

100' Partit cancel·lat Fins aquí. Els membres de l'equip tècnic del Yeclano marxen cap als vestidors. Partit aturat. Viadero parlant amb els Mossos. Una bogeria. Partit més que aturat, amb la zona de banquetes protegida pels Mossos. i més llançament de botelles al camp.Â

95' Partit aturat Aficionats han llençat objectes a l'equip tècnic del Yeclano. Un membre de l'staff ha caigut a terra per l'impacte d'uan botella de plà stic. Els Mossos intervenen, i el partit s'atura. Podria anar per llarg.Â

91' Chuli al paaaaaaaaal! No tenim més vocals per allargar les paraules. Això no es fa, Lleida. Minut 91, i Chuli al pal.Â

90' Deu minuts d'afegit! Queden deu minuts que esperonen el Camp d'Esports!Â

90' Gol anul·lat al Lleidaaaaaaaaaaaaaaaaa Per falta d'Agüero. I Rossi que havia marcat.Â

86' El dia de la marmota al Camp d'Esports Segueix la derrota 0-1 contra el Yeclano. Domini de joc, bones combinacions i mala sort en atac. I gol del contrari. 0-1. Ens sona d'alguna cosa, aquesta temporada.Â

85' Groga per Chuli

74' Gol del Yeclano Marca Gabri

56' Targeta groga per Quadri

73' Marxa Vigário lesionat! Entra Mateo

70' Aturada de mèrit del Yeclano A xut de Montero

60' El Lleida canvia la dupla d'atac Becerra i Bakero per Chuli i Agüero. O el que és el mateix. La davantera que ha jugat gairebé tota la temporada per revolucionar el partit. Menys davantera pura, potser més joc de combinació.Â

50' Triple substitució al Lleida Esportiu Bakero, Rubio i Becerra deixen el camp per Campins, Chuli i Agüero.Â

45' Coooooomença la segona part!Â

45' El millor jugador de la primera part és... Segons l'equip de Lleida en Joc, que està retransmetent el partit, els millors jugadors de la primera part han sigut el porter Iñaki i el davanter Jon Bakero.Â

45' Acaba la primera part! Ocasions per als dos equips. El partit no es decanta per ningú, i el Camp d'Esports és un olla a pressió. Tornem a la segona part. Escolteu el partit a Lleida en Joc!Â

46' Així de bonic està el Camp d'Esports! El Camp d'Esports, pleJORDI ECHEVARRIA

44' Aquesta ha sigut la de Bakero al travesser! Del minut 21. Foto de Jordi Echevarria Bakero al pal!JORDI ECHEVARRIA

40' L'ha tingut Bakeeeeeeroooo Ho dèiem! Apareix Montero i passen coses! Contra de Montero, que l'acaba a Bakero que remata fora per moooolt poc. L'ha tingut. L'hem tingut.Â

38' El Lleida necessita més Montero Els companys de Lleida en Joc dixit: "Montero és el termòmetre de l'equip". Montero ha d'aparèixer una mica més. Si hi ha Montero hi ha alegria.Â

35' Remat de Becerra que suuuuurt a prop! El Lleida s'apropa, i s'apropa, i s'apropa! Becerra remata foraaaa!

34' Claríssima pel Yeclanooooooooo! I atura Iñaki! Se salva el Lleida. Se salva, perquè era claríssima!Â

32' Bakero al paaaaaaal! Falta. L'à rbitre ha xiulat falta, però la jugada, rematada per Bakero, ha tocat al travesser!Â

31' L'ha tingut Bakerooooo La pilota s'ha passejat per l'Ã rea petita. Incomprensiblement no ha acabat a dins!Â

22' Parada d'Iñaki! L'ha tingut el Yeclano i Iñaki atura la primera ocasió del partit. El Yeclano surt amb molta velocitat.Â

20' El Yeclano comença a controlar el partit. Segon córner pels visitants

17' El Lleida ho intenta a pilota aturada Ho intenta el Lleida EsportiuJORDI ECHEVARRIA

12' Partit lent, travat El Lleida ho intenta, però el Yeclano deixa passar els minuts. Vol un partit on no hi passi res.Â

L'onze del Lleida Iñaki a la porteria. Cortijo, Figueras, Rubio, Vigário a la defensa. Montero, Mateo, Quadri i Ton Ripoll al mig, i Becerra i Bakero a la davantera.Â

Cooooomença el partit!Â

01' Ja tenim l’onze del Lleida! 📂 LA PRÈVIA #Yeclano



👥 ALINEACIÓ del @LleidaEsp per enfrontar-se al @Yeclano_dptvo al Camp d’Esports



🧩 Doble davantera per a Becerra i Bakero



