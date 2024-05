El Lleida-Ieclà va quedar ahir suspès en el cinquè minut del temps afegit després que una botella de plàstic llançada des de la grada impactés en el delegat de l’equip murcià en el minut 92, quan el marcador reflectia un 0-1. Després de moments de discussió sobre la gespa entre membres del Ieclà i els cossos de seguretat, en els quals el públic va llançar algun objecte més, l’àrbitre va enviar als vestidors els equips i després de gairebé una hora de suspensió temporal, va decidir posar fi de forma definitiva al matx una vegada consultada l’opinió d’ambdós clubs –el Lleida va proposar seguir; el Ieclà no volia– i ara la resolució del partit queda a compte del que decideixi el comitè de competició.

En un duel sense ritme i en el qual el Ieclà firmava l’empat des de l’arrancada, amb constants pèrdues de temps, el Lleida va caure pres de la seua pròpia frustració i, quan ja perdia per un gol de Gabri, va acabar sent víctima de la frustració del Camp d’Esports, convertint una altra derrota decebedora en una jornada esperpèntica.Ambdós equips tenien clar quin era el seu paper en el partit, el Lleida havia d’assumir la responsabilitat de dominar la possessió, mentre que el pla del Ieclà passava perquè el matx no tingués continuïtat. El conjunt murcià va ser qui li va treure més rèdit al seu pla en el tram inicial, més encara perquè el Lleida va acumular pèrdues i imprecisions en la sortida de pilota, que permetien que el rival no patís per defensar el 0-0 que des del minut 1 firmava com a satisfactori.En cada falta o interrupció, el Ieclà es dedicava a perdre temps sense cap gana de dissimular i amb tota la intenció de posar nerviós el Lleida, els primers 25 minuts del qual van ser molt dolents.Quan el conjunt blau va poder instal·lar-se en camp rival amb un parell de possessions llargues, va trobar la manera de generar ocasions i va tenir la primera en un córner que Montero, molt forçat, va rematar fora.La rèplica murciana va ser immediata en una acció individual de Serpeta, que es va desfer de la defensa local amb facilitat però va acabar topant amb un Iñaki que minuts abans ja li havia rebutjat un tret.El conjunt lleidatà es va animar i, en cinc minuts, va tenir tres arribades de molt perill. Bakero va enviar una pilota al travesser, encara que l’acció estava invalidada per falta, i després va definir un contraatac amb un tret amb rosca que va sortir fregant el pal, poc després que Becerra tampoc encertés a rematar una centrada.Quan semblava que el Lleida podia acabar la primera part amb comoditat, el visitant Naranjo va rematar una centrada tensa, que va obligar Iñaki a treure una mà salvadora per enviar el partit empatat al descans.L’inici de la segona part tampoc no era esperançador per als interessos blaus i, tot just arrancar, Viadero va donar entrada a Chuli, Agüero i Campins. La seua entrada no va canviar el guió i el Lleida va seguir embussat, al contrari que un Ieclà que s’atansava poc però amb perill. De fet, Iñaki va haver de fer dos parades salvadores consecutives, primer per treure un altre tret de Serpeta en un contraatac i, en el córner posterior, refusar una rematada a boca de canó (59’). Tanmateix, no va poder fer res en una falta lateral que va acabar rematada, al segon pal i sense oposició, pel capità Gabri per anotar (0-1).Amb el gol en contra, el Lleida va tirar d’empenta, davant d’un Ieclà per al qual la pilota en joc era poc menys que un destorb. La primera ocasió clara va ser per a Chuli, que va enviar un cop de cap al pal just quan s’entrava en un afegit que havia d’assolir els 10 minuts però que no va superar els dos fins que es va produir el llançament d’objectes. Després d’uns moments de molta tensió en què l’entrenador visitant es va encarar amb un agent dels Mossos d’Esquadra, l’àrbitre va decretar la suspensió del partit.

L’àrbitre va suspendre el partit al no “acreditar-se la seguretat”

En l’acta, l’àrbitre Manuel Ramírez Marco va explicar que, després de mantenir converses amb ambdós equips i els cossos de seguretat, va procedir a “decretar la suspensió definitiva perquè no s’acredita la seguretat per a tots els intervinents”. Segons el seu redactat, el Ieclà es va negar a reprendre el partit perquè “tenien por de tornar al camp”, mentre que el Lleida tenia la intenció de continuar i els Mossos van oferir la possibilitat de perimetrar el terreny de joc amb agents, però segons ell van dir que era impossible desallotjar les grades, per la qual cosa no podien “oferir una garantia total de seguretat”. A més, va confirmar que el que va provocar la suspensió va ser l’impacte “d’una botella amb tap” en el delegat visitant i que “durant un primer intent avortat per entrar als vestidors es van tornar a llançar objectes i el visitant Algisí va rebre l’impacte d’un encenedor quan el Ieclà es va retirar cap als vestidors”.