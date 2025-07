Detingut l'alcalde d'Arbeca per presumptes maltractaments i atemptat contra els agents de l'autoritat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut a primera hora d’aquesta matinada a l’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí (ERC), com a presumpte autor dels delictes de violència en l’àmbit familiar i atemptat a agents de l’autoritat, segons ha pogut saber SEGRE.

A Pelegrí se l’investiga per la suposada agressió a la seva exparella i per haver agredit als Mossos d’Esquadra que han intervingut en la detenció. Està arrestat a la comissaria de Les Borges Blanques a l’espera de passar a disposició judicial.

Els fets han passat en un domicili del carrer Alcalde Ramon Pifarré d’on Pelegrí, de 46 anys, n’és l’alcalde.

Esquerra condemna els fets i suspèn de militància a Pelegrí

Esquerra, davant dels fets que han transcendit i que afecten a l’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí, suspèn cautelarment qualsevol relació amb el partit i li exigeix la renúncia immediata a tots els seus càrrecs públics. El partit considera que aquests fets són absolutament incompatibles amb els valors republicans i amb l’exercici de qualsevol responsabilitat institucional. Així mateix, Esquerra reafirma la seva posició de tolerància zero davant de qualsevol actitud o agressió masclista i contra l’autoritat.

Compromís per Arbeca reclama la dimissió immediata de l’alcalde

El grup de Compromís per Arbeca ha demanat la dimissió immediata de l’alcalde d’Arbeca per ERC, Sergi Pelegrí, després d’assabentar-se de la seva detenció. Tot i reconèixer que en un estat de dret ningú és culpable fins que hi hagi una condemna ferma, el grup considera que els fets imputats són absolutament incompatibles amb el càrrec d’alcalde i amb el comportament que s’espera d’un representant públic.

Compromís per Arbeca ha expressant la seva disposició a donar suport a qualsevol candidatura alternativa liderada per ERC, amb l’objectiu de garantir la continuïtat institucional i el respecte als valors republicans i feministes. Així mateix, ha instat la resta de forces amb representació municipal a sumar-se a aquesta exigència per preservar la dignitat de l’Ajuntament, alhora que ha reafirmat el seu compromís en la lluita contra la violència masclista i el suport als cossos policials en la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania.