TURISME
La immobiliària de Messi compra a Tredòs el seu tercer hotel a la Val d’Aran
I quart al Pirineu al tenir-ne un a Andorra
L’empresa Edificio Rostower, amb la qual el cèlebre futbolista Leo Messi inverteix en actius immobiliaris, va adquirir el passat 24 de novembre l’Hotel Tredòs, al municipi de Naut Aran. L’adquisició, formalitzada el passat 24 de novembre i comunicada a Portfolio Stock Exchange, on cotitza aquesta societat mercantil, inclou l’edifici d’aquest establiment i una finca rústica limítrofa.
Aquest és el tercer establiment hoteler que l’astre argentí del futbol adquireix a la Val d’Aran, després de la compra de l’hotel Himalaia (rebatejat com a MiM Baqueira) i el SNÖ Colomers. També és el quart al Pirineu, després d’haver-ne comprat un altre al Principat dAndorra. L’octubre del 2025, Edificio Rostower va firmar un acord amb Meliá Hotels International perquè la cadena passés a gestionar els hotels MiM Baqueira, MiM Andorra i tres més a Sitges, Mallorca i Sotogrande. Fins aleshores, tots estaven en mans del Majestic Hotel Group, la societat gestora d’allotjaments turístics del futbolista.
L’Hotel Tredòs, de quatre estrelles, ja forma part de la cadena Meliá. Es tracta d’un establiment que compta amb habitacions individuals, dobles i per a famílies, i que està equipat amb una piscina exterior. L’adquisició per part de la immobiliària de Messi s’ha fet pública quan s’espera l’inici de la temporada d’esquí a l’estació de Baqueira Beret a partir de la setmana que ve, malgrat que això dependrà de si hi ha noves nevades i el fred permet fabricar neu.
Al marge del negoci hoteler, la immobiliària de Messi es dedica també a la compravenda de locals per a oficines i places d’aparcament.