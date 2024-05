El jutge de competició dona per acabat el Lleida - Yeclano: no es jugaran els minuts de temps afegit

No hi haurà temps afegit al temps afegit. El Lleida Esportiu - Yeclano de la primera eliminatòria d'ascens a 1a RFEF ha acabat amb el resultat de 0-1 i no es disputaran els 7 o 8 minuts que quedaven per disputar. El jutge de competició així ho ha determinat. No es jugarà el que falta. El Lleida ho pot recórrer en les properes 48 hores.

El partit va quedar suspès de forma temporal al minut 93, als tres minuts dels 10 que s'havien afegit de més, quan alguns aficionats de Tribuna van llençar objectes a la zona de la banqueta rival -botelles d'aigua i un encenedor, segons l'acta arbitral- , que van impactar al delegat del Yeclano, que va quedar estès i va requerir assistència mèdica.

Després d’uns moments de molta tensió en què l’entrenador visitant es va encarar amb un agent dels Mossos d’Esquadra, l’àrbitre va decretar la suspensió del partit.

En un partit estrany tampoc van sortir els tècnics al final del partit. Al seu lloc ho va fer Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida, que va condemnar els fets i va assegurar que el club ho investigarà i treballarà per identificar als responsables del llançament d'objectes. Torres va assegurar ahir a la nit que el Lleida havia ofert al Yeclano acabar el partit a porta tancada, però que el club murcià s'hi va negar. Sobre l'actitud dels Mossos d'Esquadra contra l'staff del Yeclano -amb alguna empenta-, Torres va posar la mà al foc per l'actuació de la policia catalana.

Ara el Lleida haurà de remuntar a Múrcia un partit amb tot en contra, on no només no li valdria una victòria mínima per 0-1 (per desavantatge en la classificació en cas d'empat a gols passaria el Yeclano matemàticament), sinó que espera un ambient hostil després del partit d'anada al Camp d'Esports de Lleida.

L’àrbitre va suspendre el partit al no “acreditar-se la seguretat”



En l’acta, l’àrbitre Manuel Ramírez Marco va explicar que, després de mantenir converses amb ambdós equips i els cossos de seguretat, va procedir a “decretar la suspensió definitiva perquè no s’acredita la seguretat per a tots els intervinents”. Segons el seu redactat, el Ieclà es va negar a reprendre el partit perquè “tenien por de tornar al camp”, mentre que el Lleida tenia la intenció de continuar i els Mossos van oferir la possibilitat de perimetrar el terreny de joc amb agents, però segons ell van dir que era impossible desallotjar les grades, per la qual cosa no podien “oferir una garantia total de seguretat”.

A més, va confirmar que el que va provocar la suspensió va ser l’impacte “d’una botella amb tap” en el delegat visitant i que “durant un primer intent avortat per entrar als vestidors es van tornar a llançar objectes i el visitant Algisí va rebre l’impacte d’un encenedor quan el Ieclà es va retirar cap als vestidors”.