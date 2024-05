El Lleida - Yeclano se suspèn per llançaments d’objectes des de la grada (0-1)

El partit entre el Lleida i el Yeclano s'ha suspès després que diversos aficionats de la tribuna del Camp d'Esports llancessin ampolles d'aigua a Gabri, capità del Yeclano i anotador de l'únic gol del partit, i aquest acabés a terra. L'àrbitre ha aturat el partit i, després d'una disputa entre els Mossos d'Esquadra i el cos tècnic visitant, l'àrbitre ha decidit que el partit no podia continuar, així que ha suspès temporalment el partit.

Tot i aquest estrambòtic final, el partit ha estat molt renyit i ha començat amb molta igualtat. El Lleida ha tingut la seva ocasió més clara de la primera meitat a la mitja hora de joc, quan una pilota s'ha passejat després d'un córner per davant de la porteria del Yeclano sense que Bakero pogués arribar d'empaitar la pilota dins.

Només dos minuts més tard, Iñaki ha aturat una doble ocasió claríssima dels visitants, que a poc a poc s'apropaven a la porteria rival. Han sigut uns moments de joc amb moltes anades i tornades i moltes ocasions bastant clares, però sense gols. Just abans del descans, el Lleida s'ha tornat a salvar del gol visitant després d'un contraatac del Yeclano que, tot i rematar bé, Iñaki ha tornat a aturar.

A la segona part la igualtat ha continuat en el joc, amb un Lleida Esportiu que no acabava de trobar-se bé dins del camp. El Yeclano ha tingut una altra bona ocasió d'un servei de cantonada al fatídic minut 20 de la segona part d'aquesta temporada, però aquest cop, a diferència d'altres partits importants d'aquesta temporada, la pilota no ha entrat. Finalment, el Yeclano ha afusellat la porteria del Lleida amb un gol de Gabri al segon pal després d'una centrada d'una falta lateral. El central, capità de l'equip visitant, ha rematat absolutament sol (0-1, 74').

La reacció local s'ha anat donant en els següents minuts, amb ocasions a la desesperada per intentar no marxar cap al partit de tornada amb un resultat negatiu de marcador. Al minut 91 Chuli ha tingut una ocasió claríssima rematant al segon pal que no ha tingut la sort d'entrar.

El Camp d'Esports s'ha animat a mesura que veia que s'afegien 10 minuts de descompte. Just en aquell moment part de la graderia de tribuna ha llençat unes ampolles d'aigua al camp, una de les quals ha impactat en un jugador visitant, així que l'àrbitre ha decidit parar el partit. La policia ha acabat entrant al camp i, després d'un conflicte amb el cos tècnic del Yeclano i els jugadors visitants han entrat als vestidors. Finalment, els jugadors del Lleida han hagut de marxar també cap a vestidors i el partit s'ha suspès definitivament.

Ara queda a l'espera saber què passarà amb els nou minuts restants d'afegit que finalment no s'han pogut jugar i com això pot afectar el calendari del Lleida Esportiu.