Instal·lar la màquina de l’aire condicionat a la façana: això és el que diu la Llei de Propietat Horitzontal
El BOE confirma que col·locar equips de climatització en elements comuns requereix autorització prèvia de la comunitat, amb excepcions per a zones privatives
La instal·lació d’aparells d’aire condicionat en façanes està expressament prohibida segons estableix la Llei de Propietat Horitzontal, tal com confirma el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquesta normativa, que afecta a milions de comunitats de propietaris a Espanya, impedeix la col·locació d’aquests dispositius en elements comuns sense la deguda autorització comunitària, especialment ara a l'estiu quan augmenta la seua demanda per les altes temperatures.
Amb l’increment de les temperatures estivals, molts espanyols busquen solucions per climatitzar les seues llars. Tanmateix, la legislació limita clarament la instal·lació d’equips d’aire condicionat. L’article 7 de la Llei de Propietat Horitzontal especifica que "el propietari de cada pis o local podrà modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis d’aquell quan no menyscabi o alteri la seguretat de l’edifici, la seua estructura general, la seua configuració o estat exteriors," afegint que no pot perjudicar "els drets de cap altre propietari, havent de donar compte de tals obres prèviament a qui representi la comunitat".
Aquest marc normatiu també estableix que "en la resta de l’immoble no podrà realitzar cap alteració i si advertís la necessitat de reparacions urgents haurà de comunicar-ho sense dilació a l’administrador". Aquests preceptes restringeixen considerablement les possibilitats d’instal·lar sistemes de climatització en zones comunitàries sense el consentiment explícit de la comunitat de propietaris.
Què implica aquesta prohibició per als propietaris?
Un lletrat de Millennials Abogados ha estat categòric en respondre sobre la possibilitat d’instal·lar un aparell d’aire condicionat a la façana. A través de TikTok, l’expert ha afirmat: "La resposta és no". Aquesta negativa es fonamenta que l’esmentada instal·lació requereix autorització prèvia de la comunitat, segons estableix la normativa vigent.
L’advocat ha explicat el fonament legal assenyalant que "l’article 7 de la llei de propietat horitzontal prohibeix als propietaris realitzar cap alteració, ja sigui dels elements comuns o privatius, sempre que s’alteri l’estètica de l’edifici". Aquesta restricció busca preservar l’harmonia arquitectònica i evitar modificacions unilaterals que afectin al conjunt de l’immoble.
Excepcions previstes en la legislació
La normativa contempla certes excepcions a aquesta prohibició general. L’expert de Millennials Abogados matisa que "aquesta prohibició tindrà excepcions sempre i quan el teu aparell el vagis a instal·lar en una zona privada que no hagi d’alterar els elements comuns de la comunitat de propietaris". Això significa que els propietaris poden instal·lar equips en espais privatius, com terrasses o patis d’ús exclusiu, sempre que no afectin elements comuns ni alterin l’estètica general de l’edifici.
Aquestes excepcions permeten certa flexibilitat en l’aplicació de la norma, reconeixent el dret dels propietaris a millorar les seues condicions d’habitabilitat dins dels límits que imposa la propietat horitzontal. Tanmateix, fins i tot en aquests casos, és recomanable informar prèviament la comunitat per evitar possibles conflictes veïnals.
Conseqüències d’incomplir la normativa
Instal·lar un equip d’aire condicionat a la façana sense autorització pot portar diverses conseqüències legals. La comunitat pot exigir la retirada immediata de l’aparell, podent fins i tot iniciar accions judicials si el propietari es nega a complir l’establert en la Llei de Propietat Horitzontal.
Aquestes accions poden derivar en procediments judicials que, a més d’obligar a la retirada de l’equip, podrien comportar sancions econòmiques i l’obligació d’assumir els costos de reparació de qualsevol dany causat. La jurisprudència recent ha recolzat consistentment els drets de les comunitats davant alteracions no autoritzades de les façanes.
Alternatives legals per climatitzar l’habitatge
Davant d’aquestes restriccions, els propietaris disposen de diverses alternatives per climatitzar les seues llars sense contravenir la normativa. Una opció és sol·licitar formalment autorització a la comunitat de propietaris, presentant un projecte detallat que minimitzi l’impacte visual i tècnic a la façana.
Altres alternatives inclouen els sistemes de climatització portàtils o split que no requereixen unitats exteriors en façanes, els aires condicionats per conductes o els sistemes VRV (Volum de Refrigerante Variable) que permeten ubicar les unitats exteriors en zones menys visibles com cobertes o patis interiors.
Regulació d’elements comuns en la Llei de Propietat Horitzontal
La Llei de Propietat Horitzontal, l’última actualització significativa de la qual es va realitzar el 2023, regula el règim jurídic de les comunitats de propietaris a Espanya. Aquesta normativa defineix les façanes com a elements comuns de titularitat col·lectiva, necessàries per a l’adequat ús i gaudi de l’edifici.
L’esperit d’aquesta llei busca equilibrar els drets individuals amb els interessos col·lectius, establint mecanismes de presa de decisions i requisits específics per modificar elements comuns. Per a qualsevol alteració substancial, es requereix l’acord de la junta de propietaris amb majories qualificades.
Procediment per sol·licitar la instal·lació a la comunitat
Si un propietari desitja instal·lar un equip d’aire condicionat que afecti elements comuns, ha de seguir un procediment formal. El primer pas consisteix a elaborar una proposta detallada amb les característiques tècniques de l’equip, la seua ubicació exacta i l’impacte visual que tindrà a la façana.
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al president o administrador per a la seua inclusió en l’ordre del dia de la pròxima junta. Durant la reunió, el propietari podrà exposar el seu projecte i respondre a possibles dubtes. Depenent de la naturalesa de la instal·lació, l’aprovació requerirà diferents majories: simple per a alteracions menors o tres cinquens per a modificacions més significatives.
Tendències actuals en normativa d’edificació
Les noves tendències en arquitectura i eficiència energètica estan influint en l’aplicació de la Llei de Propietat Horitzontal. Els edificis de construcció recent solen incorporar zones específiques i preinstal·lacions per a equips de climatització, facilitant la seua instal·lació posterior sense afectar l’estètica ni elements comuns.
Així mateix, moltes comunitats estan adoptant normatives internes que regulen específicament la instal·lació d’aquests equips, establint criteris homogenis sobre ubicació, dimensions i característiques tècniques. Aquestes iniciatives permeten compatibilitzar les necessitats de climatització amb el respecte a la configuració exterior de l’edifici.