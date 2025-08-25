LABORAL
Un treballador de Lleida, bloquejat per l'INSS: "no em donen el paper de l’alta"
Fa gairebé un mes que l’afectat, ja recuperat d’una lesió al genoll, no pot reincorporar-se al seu lloc de treball per falta de notificació oficial
Un treballador d’una empresa d’instal·lacions a Lleida es troba en uns llimbs laboral des de fa gairebé un mes a causa que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) encara no li ha entregat la documentació oficial que certifica la seua alta mèdica. Malgrat estar completament recuperat d’una lesió de genoll i comptar amb el vistiplau de la seua metgessa per reincorporar-se, la falta d’aquest tràmit administratiu li impedeix de tornar al seu lloc de treball.
"Em vaig lesionar al genoll, vaig haver de passar pel quiròfan i anar a rehabilitació. He estat més d’un any de baixa. Em vaig recuperar i la doctora va dir que podia tornar a treballar, per la qual cosa vaig pensar que ja m’havien donat l’alta", explica l’afectat. Confiant en la valoració mèdica, el treballador va tornar a les seues funcions laborals el passat 2 de juliol, creient que el procés administratiu seguiria el seu curs normal.
Davant de tal situació, l’afectat va contactar amb la seua doctora de capçalera, que “em va explicar que totes les baixes de més de 365 dies les passa a gestionar directament l’INSS i ella no hi podia fer res”. Fonts de l’empresa indiquen que la primera setmana d’agost van rebre un comunicat de l’INSS que confirmava l’alta, però que no serà efectiva fins que el mateix organisme la comuniqui al treballador. “Des de la gestoria ens van avisar que aquesta demora és habitual i que es podria allargar fins al setembre a l’estar en període de vacances, no té cap sentit que una persona no pugui treballar per un simple tràmit burocràtic”, denuncien.
El treballador ha intentat contactar telefònicament amb l’INSS sense èxit, i tampoc no ha aconseguit sol·licitar una cita per revisar el seu cas. “En tinc ganes i necessito tornar a la feina, ara cobro el 70% de la nòmina, uns 300 euros al mes, i els càlculs per pagar el lloguer, els serveis i el menjar són complicats hi ha hagut algun mes que no he cobrat més de 850 euros”, lamenta.
Per la seua part, fonts de l’empresa expliquen que “estem intentant apagar focs” per la falta del treballador amb més hores extra. “Actualment, la recerca de personal qualificat no és fàcil i costa trobar persones per cobrir les baixes”, expliquen.