Nou apunyalament a Lleida, amb un ferit al tòrax
La víctima és un home de 25 anys i l’agressió s’ha produït al carrer Ramon Llull
Un home de 25 anys ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns al carrer Ramon Llull. Segons els Mossos d’Esquadra, l’agressió s’ha produït a les 12.20 hores per causes que encara s'estan investigant i la víctima ha estat evacuada pel SEM a l’hospital Arnau de Vilanova amb una ferida al tòrax.
L’apunyalament d’aquest dilluns se suma a les dos agressions de la matinada de diumenge a la ciutat amb una diferència de tot just unes hores. Segons els Mossos d’Esquadra, cap a les set del matí, un jove hondureny de 22 anys rebia tres ganivetades després de ser atacat per un grup de més de deu persones als voltants d’un local de lleure de la carretera N-230. Els agressors van fugir. La baralla es va produir al costat de la carretera, fora del local.
La víctima va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova, a l’UCI del qual va quedar ingressat en observació, tot i que la seua vida no corria perill.
Aquella mateixa matinada, una altra persona patia ferides d’arma blanca després de ser objecte d’un robatori amb violència en el qual l’atracador el va punxar amb un ganivet. Segons van explicar fonts policials, l’atracament amb arma blanca, una sirla en l’argot delinqüencial, va passar al carrer Boters, en Nucli Antic.
EDUARDO BAYONA