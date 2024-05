🔴 DIRECTE | Eleccions al Parlament de Catalunya: primer avançament de participació

Els dos partits demanen allargar l'horari de votacions per assegurar l鈥檈xercici del dret fonamental de sufragi actiu de tota la poblaci贸

Granyena de les Garrigues, a les Garrigues, 茅s la poblaci贸 on m茅s ciutadans han votat, en proporci贸. Ho han fet el 52,25% del cens electoral.聽

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagr脿聽alerta que el "caos" a Rodalies pot afectar el dret a vot dels ciutadans que preveien despla莽ar-se per votar.

Tres meses del barri de La Bordeta de Lleida no estan constitu茂des a hores d'ara. Estan ubicades al Pavell贸 Municipal de La Bordeta.聽

Els 300.148 lleidatans cridats a les urnes ja poden votar en els 313 locals habilitats per fer-ho.聽

07:48

M茅s de 300 col路legis electorals

Els lleidatans podran votar en una de les 547 taules que hi haur脿 repartides en 313 locals i que estaran formades per un total de 4.923 persones entre presidents, vocals i suplents, que vetllaran per a un correcte desenvolupament de la jornada electoral junt a altres representants de l'administraci贸, Mossos, policies locals i vigilants municipals