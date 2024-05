Rodalies estableix un pla especial des de dilluns davant de la continuïtat dels talls

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Renfe establirà un pla de transport especial a Rodalies a Catalunya a partir d’aquest dilluns, quan es mantindran talls en diverses línies després de la paralització del servei aquest diumenge, especialment a Barcelona i Tarragona, a causa d’un robatori de cable de coure. En algunes línies, com la R1, on la circulació de trens arribarà fins Badalona, es desviarà els viatgers cap al metro, mentre que en altres com en la R7, s’establiran serveis alternatius d’autobusos.

Renfe ha informat que reforçarà el personal d’informació i atenció al client a les estacions per comunicar la reorganització del servei durant aquest "operatiu extraordinari".