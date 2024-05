El PP recupera el diputat perdut a Lleida, i perd a Gimenells

Eufòria a la seu del PP de Lleida. La candidata del PP per Lleida, Montse Berenguer, va celebrar ahir que la formació hagi recuperat el diputat que va perdre el 2017. Va assegurar que és el partit que més ha crescut a Lleida, passant de 5.695 vots a més de 15.200.

Va assegurar que treballarà en clau “municipalista”, en el projecte de la “Lleida implicada” i a obrir el camí perquè Xavi Palau “sigui alcalde de Lleida a les pròximes eleccions municipals”.

Palau va recordar que el PP a Lleida ciutat ja és la tercera força política al davant d’ERC.

Això si, l’auge del PP a la província de Lleida no queda reflectida el mapa de municipis, on el PP no ha aconseguit cap victòria, ni tan sols a Gimenells.