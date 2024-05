Aquests són els 15 diputats electes per Lleida després del 12-M

Distribució dels escons per Lleida.

Jeannine Abella i Chica (Junts)

Jeannine Abella

Isona (1990). És graduada en Dret i màster d’Advocacia, exerceix al Pallars Jussà. Actualment és alcaldessa del municipi Isona i Conca Dellà i a més ha estatdiputada al Parlament de Catalunya des de l’any 2022

Ignasi Prat i Sarri (Junts)

Ignasi Prat

Lleida (1975). Empresari i ramader porcí, amb estudis d’enginyeria tècnica en sistemes de telecomunicacions. Va fundar i va dirigir el Bon Dia Lleida fins al 2010, en el qual va crear i va dirigir UA1 Lleida Ràdio.

Anna Feliu i Moragues (Junts)

Anna Feliu i Moragues

L’Albi (1979). Alcaldessa de l’Albi i directora dels serveis territorials de la conselleria de Presidència a Lleida. És llicenciada en Traducció i Interpretació i compta amb un postgrau en Pedagogia. És professora.

Jordi Fàbrega Sabater (Junts)

Jordi Fàbrega Sabater

La Seu (1972). Metge pediatre amb arrels al Pirineu. Va ser alcalde de la Seu d’Urgell entre els anys 2019 i 2021, on actualment és regidor. Diputat des del 2021 i portaveu de Junts en la comissió de Salut.

Rosa Jové i Montañola (Junts)

Rosa Jove i Montañola

Lleida (1961). Reconeguda amb el Premi Nacional de Psicologia el 2022, és llicenciada en Psicologia, Filologia Catalana, Magisteri, Geografia i Història. Regidora a l’ajuntament de Lleida des del 2023.

Òscar Ordeig Molist (PSC)

Òscar Ordeig Molist

Vic (1978). Primer secretari de la federació del PSC a Lleida. Regidor a l’ajuntament de la Seu d’Urgell i diputat en el Parlament en diverses legislatures. Doctor en Administració i Direcció d’Empreses.

Judith Alcalá González (PSC)

Judith Alcalá González

Lleida (1968). Diplomada en Treball Social per la UdL i postgrau en Comunicació i Lideratge Polític. Secretària d’Organització de la federació del PSC a Lleida. Diputada en el Parlament des del 2021.

Manel Ezquerra Tomàs (PSC)

Manel Ezquerra

Alcarràs (1968). Alcalde d’Alcarràs entre els anys 2019 i 2020, és un autònom dedicat a l’avicultura. President fundador de l’Escola de Futbol Baix Segrià i també ho va ser del Futbol Club Alcarràs entre 1999 i 2002

Neus Comes Pon (PSC)

Neus Comes

Sort (1975). Diplomada en Turisme i Màster en Comerç Internacional i en Gestió de Projectes de Desenvolupament Rural. És autònoma, gestiona diverses explotacions ramaderes i és sòcia fundadora de Contrast Trip.

Marta Vilalta i Torres (ERC)

Marta Vilalta i Torresalba pifarre

Torregrossa (1984). Periodista. Actualment és diputada al Parlament de Catalunya i és la secretària general adjunta i por taveu d’Esquerra. També ha estat directora general de Joventut de la Generalitat.

Josep Vidal i Bringué (ERC)

Josep Vidal i Bringuéalba pifarre

Llavorsí (1964). Alcalde de Llavorsí i conseller comarcal del Pallars

Sobirà des del 2015. Assessor de polítiques de muntanya a la Diputació i secretari de la Federació de Concurs de Gossos d’Atura de Catalunya

Montse Bergés i Saura (ERC)

Montse Bergés i Sauraalba pifarre

Lleida (1967). Delegada de la Generalitat, va ser regidora de la Paeria de Lleida (2003- 2011). Llicenciada en Ciències Biològiques, ha desenvolupat la seua carrera en docència, gestió ambiental i planificació de projectes

Montse Berenguer Messeguer (PP)

Montse Berenguer Messeguer

Lleida (1978). Debuta com a independent i és funcionària del departament de Justícia especialitzada en infància i adolescència. Llicenciada en Psicologia i Antropologia Social i Cultural i diplomada en Treball Social

Ramón Abad Gimeno (Aliança Catalana)

Ramón Abad Gimeno

Mollerussa (1958). Professional de banca jubilat i veí d’Alpicat, ha aconseguit un escó en les seues primeres eleccions. Lidera la llista d’Aliança Catalana després d’haver treballat a organitzar el partit a Lleida.

Rafael Villafranca Mercé (VOX)

Rafael Villafranca Mercé

Lleida (1964). Llicenciat en Dret, exerceix com a advocat des del 1997. Substituirà Toni López, que va aconseguir que Vox obtingués per primera vegada representació per Lleida a les eleccions de fa tres anys